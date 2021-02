Stefania Orlando eliminata?/ Ad un passo dalla finale tutto cambia, fan di Dayane Mello determinanti?

Stefania Orlando eliminata al Grande Fratello vip 2020?

Stefania Orlando eliminata al Grande Fratello Vip 2020 ad un passo dalla finalissima di lunedì? La bella conduttrice è stata la regina di questa edizione e adesso si avvia verso il gran finale con davanti uno scoglio che sembra complicato da superare ovvero la nomination contro Rosalinda Cannavò. L’attrice potrebbe avere contro i fan dell’ex Rosmello e di Dayane Mello e magari pagare per la sua scelta di ripiegare su Andrea Zenga lasciando così via libera a Stefania Orlando, ma se così non fosse? Ultimamente la conduttrice è riuscita ad attirarsi contro i fan di Maria Teresa Ruta, per via della sua scelta di suggerire a Zorzi di mentire tradendola (almeno a suo dire), e anche quelli di Dayane Mello. Dopo la puntata di lunedì, in casa è successo di tutto e proprio Stefania Orlando ha inveito contro Dayane Mello dandole della falsa e ricevendo in risposta anche le critiche di Samantha de Grenet.

Il duro scontro con Dayane Mello e le scuse

Lo scontro tra Stefania Orlando e la brasiliana al Grande Fratello vip 2020 al grido di falsa e bugiarda ha scosso il pubblico a casa che si è subito diviso tra le due. Da una parte hanno preso le difese della conduttrice che ha potuto dire la sua alla luce dell’attacco di Dayane dopo l’uscita di Maria Teresa Ruta, dall’altro lato c’è chi ha appoggiato la modella etichettandola come una vittima. In mezzo Samantha de Grenet che ha provato a far abbassare i toni alle due senza successo. Sembra che ci sia poi voluto l’intervento del Grande Fratello per placare gli animi di tutti e spingere la Orlando a chiedere scusa vedendo Dayane Mello in difficoltà. Come finirà adesso tra le due?



© RIPRODUZIONE RISERVATA