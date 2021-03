Stefania Orlando, ex moglie Andrea Roncato/ Matrimonio lampo e poi le polemiche:”mi ha ferita”

Stefania Orlando è la vippona che tutti hanno amato (o quasi) al Grande Fratello vip 2020 ed è proprio in quel frangente che in molti hanno scoperto o ricordato che in passato è stata la moglie di Andrea Roncato. L’attore sarà ospite a Oggi è un altro giorno proprio nel pomeriggio e sarà a quel punto che il tema rovente dell’addio alla sua ex e delle successive polemiche, potrebbe tornare a galla nonostante i simil chiarimenti dei giorni scorsi. Proprio mentre lei era in casa, Andrea Roncato, suo marito dal 1997 al 1999, ha rilasciato una serie di dichiarazioni nella trasmissione Live – Non è la d’Urso ed è stato a quel punto che lui ha rivelato che la loro relazione era finita per un presunto tradimento della Orlando abbandonandolo in un momento difficile della sua vita, quando lui era caduto nella trappola della droga.

Stefania Orlando, ex moglie Andrea Roncato, matrimonio lampo e poi le polemiche…

A quel punto è scoppiato il caos con i fan di Stefania Orlando che si sono schierati con la loro beniamina e lo stesso ha fatto Simone, l’attuale marito, pronto a sottolineare il fatto che i rapporti tra loro era buoni, almeno fino a quando lui non si è sistemato. Vedendosi attaccato, Andrea Roncato ha deciso di fare un passo indietro scrivendo un lungo messaggio a Gabriele Parpiglia chiedendo un po’ scusa e assumendosi tutte le sue colpe “quelle vere e quelle false”. Uscita dalla casa Stefania Orlando si è detta ferita dalle parole del suo ex visto che lui stesso in passato aveva parlato del loro addio ringraziandola per quello che lei aveva fatto per lui e scaricando le colpe su quella che era la sua dipendenza.

