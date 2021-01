Andrea Roncato “Stefania Orlando? Per 22 anni mi sono preso le colpe”/ “Non voglio..”

Dopo le dichiarazioni rilasciate a Live – Non è la D’Urso sulla fine del suo matrimonio con Stefania Orlando, Andrea Roncato ha dovuto affrontare giorni particolari. Le sue dichiarazioni hanno scatenato la polemica e a rispondergli è stata sia Stefania che ha ascoltato le sue parole durante la puntata serale del Grande Fratello Vip che il marito della conduttrice, Simone Gianlorenzi. Ai microfoni di Barbara D’Urso, Roncato aveva raccontato la propria verità sui motivi della fine del matrimonio scatenando la reazione della Orlando che, nella casa di Cinecittà, si è anche lasciata andare alle lacrime tentando di abbandonare la casa.

Tuttavia, a chiudere la vicenda, ora è lo stesso Andrea Roncato che fa un passo indietro. A raccontarlo è Gabriele Parpiglia che, nell’ultima puntata di Casa Chi, il format social del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha letto un messaggio che gli ha inviato l’attore e con cui dovrebbe essere messo un punto all’intera vicenda.

ANDREA RONCATO CHIUDE LA POLEMICA CON STEFANIA ORLANDO

Con un messaggio inviato a Gabriele Parpiglia, Andrea Roncato chiude la questione con l’ex moglie Stefania Orlando mettendo fine anche alle polemiche scaturite dalle sue dichiarazioni. “Per 22 anni mi sono preso tutte le colpe, quelle vere e quelle false. Non voglio più replicare. Maledetto me che mi sono lasciato convincere”, ha scritto l’attore, “Ne sono sempre stato fuori. Ma stavolta non mi frega nessuno, neanche se mi dovessero offrire tanti tanti soldi. Ho sbagliato, faccio un passo indietro”, è il messaggio scritto dall’attore e letto dal giornalista a Casa Chi. Alfonso Signorini informerà Stefania Orlando della decisione di Roncato nella puntata del Grande Fratello Vip del 25 gennaio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA