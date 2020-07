Stefania Orlando/ “I fan? C’è chi mi farebbe da schiavo e chi offre 500 euro per…”

Stefania Orlando si è raccontata alle pagine di Diva e Donna in un’intervista pubblicata nel numero in edicola questa settimana. “Questa settimana mi trovate sul settimanale #DivaeDonna, parlo della mia vita, del mio lavoro, del mio matrimonio e anche di alcuni di voi!!” ha scritto la showgirl e conduttrice sul suo profilo Instagram, mostrando anche una pagina del noto settimanale che porta una sua bizzarra dichiarazione che riguarda i fan. “I miei pazzi fan: – ha dichiarato infatti la Orlando – chi vuol farmi da schiavo e chi offre 500 euro per le mie scarpe usate”. Insomma, pare che le proposte ‘indecenti’ per la bella Stefania non manchino e siano anzi anche parecchie. Ma è proprio la Orlando che nelle ultime settimane è balzata al centro del gossip.

Stefania Orlando, tra Grande Fratello Vip e Andrea Roncato…

Con la nuova edizione del Grande Fratello Vip alle porte si continua a fare nomi di possibili concorrenti. Uno dei più ricorrenti in questi giorni è stato proprio quello di Stefania Orlando. Anche perché si è parlato di un possibile ingresso nella casa anche del suo ex Andrea Roncato. In un’intervista rilasciata alcuni giorni fa al settimanale Chi, parlando dell’ex marito ha dichiarato: “Ci siamo incontrati per caso, in Rai, l’inverno scorso, ma dopo tante lacrime versate non siamo riusciti e trovare un punto d’incontro. Non parlerei di colpe, ma di scelte. Lui, stando a quanto mi ha detto in quell’occasione, sostiene che sua moglie sia molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati”.





