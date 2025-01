Grande Fratello, c’è feeling tra Iago Garcia e Stefania Orlando?

Neanche il tempo di tornare in gioco nella casa del Grande Fratello che Iago Garcia ha messo nel mirino la bella Stefania Orlando, ormai reduce dalla nota rottura con lo storico marito Simone Gianlorenzi, per il quale ha speso parole molto speciali anche durante le scorse settimane nel programma di Canale Cinque. L’attore spagnolo ed ex volto de Il Segreto, nota soap Mediaset, pare nutrire un interesse nei confronti di Stefania Orlando, con la quale l’intenzione sembra proprio quella di approfondire la conoscenza nel loft più spiato d’Italia. In attesa di capire se il pubblico deciderà di tenerlo in gioco in maniera definitiva, Iago Garcia ha deciso di non avere rimpianti e si è subito lasciato andare con Stefania Orlando, che anche un po’ a sorpresa, è sembrata voler raccogliere.

Edson Tavares, chi è l’ex fidanzato di Gessica Notaro autore dell’aggressione/ “Era geloso e violento…”

E non mancano i gieffini che consigliano Stefania Orlando: “Iago potrebbe essere per te” ha commentato Eva Grimaldi con la sua “ex” inquilina. “Me lo dicono tutti, mi hanno parlato tanto di lui” ha risposto Stefania Orlando rivelando come in diversi nella Casa le abbiano parlato di Iago come di un uomo con il quale potrebbe condividere molti ideali “Ci dobbiamo conoscere, quindi” ha concluso l’attore spagnolo prima di salutarla attraverso la porta che separa il tugurio e la Casa.

Chi è Gessica Notaro/ Da Miss Italia all'aggressione fino a Ballando con le stelle: poi la nuova vita

Stefania Orlando pronta a innamorarsi dopo la fine del matrimonio con Simone?

Qualche settimana fa la concorrente romana si è espressa sulla fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, una persona rimasta per oltre quindici anni al suo fianco e in qualche modo rimasta, anche se in una forma diversa.

Allo stato attuale delle cose, Stefania Orlando ha ammesso di aver trovato una certa serenità anche da sola nella vita, ma senza precludersi niente in vista del futuro. Chissà dunque che non decida di lasciarsi andare con Iago Garcia nell’esperienza al Grande Fratello, vedremo cosa riserverà il destino

Come ha perso l’occhio Gessica Notaro e perchè è coperto/ Tornerà a vedere? Il trapianto della cornea