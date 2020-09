Stefania Orlando/ La difesa del marito Simone Gianlorenzi e l’alleanza con Myriam Catania

STEFANIA ORLANDO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 DOPO LO SCONTRO CON ANTONELLA ELIA

Stefania Orlando ha già avuto la prima lite, ancora prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Durante la scorsa diretta, la concorrente ha ricevuto una frecciata neanche troppo velata da parte di Antonella Elia: l’opinionista ha ancora il dente avvelenato per via di un episodio accaduto in passato. “Non capisco come mai mi hai invitata al matrimonio se poi parli male di me? Per avere più paparazzi? Per fare numero?”. La Elia infatti sa benissimo che la Orlando non ha speso belle parole nei suoi confronti, anche se si conoscono da oltre un decennio. La Orlando dal suo canto ha deciso di non negare l’evidenza, ma ha rivelato che le sue critiche nei confronti dell’amica sonod a ricondurre ad un comportamento avuto dalla stessa Antonella durante la sua partecipazione al reality. “Hai riferito l’anno scorso che tra le persone della Casa ero quella che meno ti piaceva, il che può anche essere ma da un’amica non mi aspetto certe affermazioni. Poi comunque hai detto che sono una provocatrice”, aveva esordito la showgirl. La reazione del marito di Stefania non si è fatta attendere: “Ti abbiamo invitata al nostro matrimonio per affetto sincero. Avevate passato una bella vacanza l’anno prima con Stefy e a me divertivi quando mi parlavi di Slash”. Clicca qui per leggere il post di Simone Gianlorenzi.

STEFANIA ORLANDO HA TROVATO UN’AMICA IN MYRIAM CATANIA?

Durante le ore successive, la concorrente però sembra aver trovato in Myriam Catania una complice. Almeno per quanto riguarda le dinamiche culinarie della Casa. Le due donne hanno stretto un’alleanza per preparare da mangiare per tutti: i fornelli aiuteranno le due donne a creare un legame? Stefania Orlando non ha di certo iniziato il suo Grande Fratello Vip 2020 in modo idilliaco e ora cammina sui gusci delle uova. All’interno della Casa si sono create già delle dinamiche e sono nati i primi screzi, ma la showgirl ha deciso di rimanere nell’ombra per adesso. Forse memore di quanto accaduto durante la scorsa diretta con Antonella Elia, che potrebbe tornare a farsi sentire ancora una volta nella puntata di questa sera. Intanto a riscuotere una certa popolarità su Twitter è il marito della concorrente, Simone Gianlorenzi, per via del cinguettio fatto in diretta in difesa della consorte. Subito replicato da tanti utenti, che hanno apprezzato le sue parole. Ignara di tutto, la Orlando si è già messa all’opera su altri fronti e si è lanciata in una cantata con il neo amico Tommaso Zorzi. Salvo poi trascorrere una parte della prima notte con gli occhi spalancati, forse pensierosa riguardo a quanto accaduto durante la diretta. Il tempo tuttavia scorre abbastanza in fretta e la Orlando è fra i papabili alle prossime nomination. A meno che non faccia qualcosa che possa metterla in luce positiva agli occhi degli altri concorrenti.



