Ieri sera al Grande Fratello, sul finire di puntata, si sono come di consueto svolte le nomination: a finire al televoto sono stati Maxime Mbanda, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini e Lorenzo Spolverato. Proprio quest’ultimo ha ricevuto il voto di Stefania Orlando, che ha deciso di nominarlo per determinati suoi comportamenti che la infastidirebbero, dall’elevato tono di voce alla scarsa disciplina manifestata nella Casa.

Dopo la diretta è così arrivato un confronto tra Stefania e Lorenzo che, appartatisi in privato, hanno parlato delle motivazioni di questa nomination. “Tu non sei sicuramente una persona che fa le cose facili“, ammette la showgirl, ribadendo il suo pensiero e cercando di far riflettere il coinquilino. “Per me urli troppo, quando entri in una conversazione sovrasti. Anche l’altra sera, quando stavamo parlando: tu arrivi, cominci a parlare e ti prendi un po’ la scena alzando il tono di voce, e lo fai spesso“.

Stefania Orlando si dice dunque infastidita da alcuni comportamenti di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, pur sperando che possa migliorare. Oltre ai toni eccessivi, la conduttrice lamenta anche uno scarso spirito di gruppo da parte sua e, più in generale, accusa la Casa di vivere nell’anarchia: “Poi vabbè, ci sono tante cose, anche il fatto che non sei venuto a mangiare a tavola: io penso che in una situazione come la nostra, che stiamo vivendo, dove ci sono state delle cose molto gravi, dove non c’è spirito di gruppo, perché in questa Casa manca lo spirito di gruppo… Non so se prima c’era, io sono arrivata e ho visto solo una Casa dove vige l’anarchia più totale: non ci sono regole di nessun tipo, non c’è rispetto”.

