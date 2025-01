A distanza di qualche settimana al Grande Fratello è saltato di nuovo fuori un curioso argomento, riguarda Lorenzo Spolverato e il suo presunto flirt avuto con un guru della moda. Il gossip è stato alquanto chiacchierato nelle scorse settimane, il gieffino però ha sempre negato dicendo di non aver mai avuto legami sentimentali con degli uomini. A novembre era stato Alfonso Signorini ad informare Lollo dei rumors che stavano circolando sul suo conto, si è parlato a lungo di una sua frequentazione con un ragazzo che lavora nel mondo della moda.

Grande Fratello, scoppia la polemica sul provvedimento: la dura replica di Signorini/ "Basta, non avete..."

Ad alimentare i rumors è stato anche lo stilista Saro Mattia Taranto che intervistato da Nuovo Tv ha fatto sapere di aver trascorso una serata con Lorenzo Spolverato, a detta sua tra loro ci sarebbe stato anche un bacio, lui però ha continuato a negare. Ieri sera dopo la puntata il gieffino milanese ha stuzzicato Luca Calvani dicendo che stando a quanto ha insinuato Jessica si è avvicinato ad Helena perché glielo ha consigliato Enzo Paolo. Ha anche detto che nella clip si vede che il coreografo gli fa leggere qualcosa in un biglietto, visibilimente infastidito l’attore toscano lo ha invitato a pensare alle sue cose non chiarite, come ad esempio chi è il guru della moda.

Helena Prestes eliminata dal GF: "Esperienza bella, mi mancherete"/ Web insorge: “Addio ascolti!”

Lorenzo Spolverato svela nuove rivelazioni sul guru della moda al Grande Fratello, ha ricevuto delle proposte

Dopo aver sentito ‘guru della moda’ Lorenzo Spolverato non è certo rimasto in silenzio, ancora una volta ci ha tenuto a negare di aver avuto flirt con ragazzi che lavorano nel mondo della moda. Ai suoi compagni di avventura ha detto che ha lavorato per vari brand importanti, però non ha mai frequentato guru della moda. Quando è stato nominato Giorgio Armani ha subito negato e ha detto che ha ben altro a cui pensare.

Lorenzo Spolverato ha poi svelato: “Forse dei casting director, ma io non ho mai fatto nulla, mi è stato proposto, ma non ho mai accettato.” Il gieffino ha fatto poi sapere che lui è stato notato mentre era in un reparto dei surgelati, ci ha tenuto a precisare che ha sempre detto di no a tutti ed è per questo che non capisce cosa possano aver detto per far nascere certi pettegolezzi.

Luca Calvani: "Sotto le coperte con Jessica? Ecco cos'è successo, colpa mia"/ Silenzio rotto Grande Fratello