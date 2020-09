Stefania Orlando/ Rivelazione inaspettata sul marito Simone Gianlorenzi (Grande Fratello Vip)

Stefania Orlando ha il dente avvelenato con una concorrente della casa del Grande Fratello Vip 2020. Si tratta ovviamente di Franceska Pepe, la modella che ha litigato un po’ con tutti i concorrenti del gruppo. Anche la Orlando ha avuto modo di entrare in scontro con lei nei giorni scorsi, per via del suo modo di fare. Stefania Orlando infatti si trovava in quel momento in cucina con Tommaso Zorzi a preparare una frittata di patate e Franceska ha voluto dire la sua, sottolineando di non gradire le patate cucinate in quel modo e suggerendo di farle invece al forno. “Ti sei fatta sempre da mangiare a parte e oggi ci dici cosa dobbiamo fare noi?”, le ha detto Stefania. Secondo la Orlando, era necessario introdurre nel pasto anche qualche proteina e non pensare solo ai contorni, ma la modella non ha voluto sapere ragione. “Fino a ieri doveva mangiare solo carne e da oggi non le va più”, ha detto Stefania una volta da sola con Zorzi, “allora ci sta prendendo in giro,non va bene così”. Poi poco dopo, raggiunta da Maria Teresa Ruta, ha calcato ancora di più la mano: “Non stai al ristorante, neanche mio marito si rivolge a me così”. Clicca qui per guardare il video di Stefania Orlando e Francesca Pepe.

Stefania Orlando, una rivelazione inaspettata

Stefania Orlando ha fatto delle importanti rivelazioni al Grande Fratello Vip 2020 in questi ultimi giorni. Complice la vicinanza e le confidenze con Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi, ha deciso di aprire i rubinetti sul suo incontro con il marito Simone Gianlorenzi. Per amore del musicista avrebbe fatto molte rinunce e ben vedere ha avuto ragione, visto che stanno insieme da 13 anni e si sono sposati appena l’anno scorso. “Pensa quanto possa amare quest’uomo”, ha sottolineato, “ho rinunciato alla stanza guardaroba per fargli fare lo studio”. Stefania infatti ha rivelato che Simone possiede più chitarre che vestiti e che lei, una volta avviata la convivenza, ha deciso di concedergli un bel po’ di spazio. Poi il discorso è virato su Andrea Roncato, con cui ha vissuto un matrimonio durato appena due anni. “Abbiamo avuto un rapporto fantastico con i rispettivi fidanzati”, ha detto, “Andrea mi ha portato in vacanza con la fidanzata”. Come sappiamo, Roncato però ha già manifestato la volontà di non parlare dell’ex moglie e soprattutto di non voler entrare nella Casa per parlare di come mai i loro rapporti si siano interrotti da diversi anni. Clicca qui per guardare il video di Stefania Orlando.



