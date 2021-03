Stefania Orlando/ “Zorzi? Mi stava antipatico! Poi il colpo di fulmine..”

Stefania Orlando si è classificata terza al Grande Fratello Vip 5. A quasi 10 giorni dalla fine del programma, la showgirl ha fatto un’analisi del suo lungo percorso nella casa di Cinecittà sulle pagine del settimanale Chi. “Sono stata competitiva solo con me stessa. È stato un viaggio interiore fantastico. Bello, ma difficile”, ha detto Stefania Orlando. In questi sei mesi dentro la casa ha scoperto di avere un senso di giustizia incredibile, oltre che un lato materno e protettivo che non credeva di avere: “Poi ho fatto pace con il mio vizio di volere andare d’accorso con tutti”. Il suo percorso al GF Vip è strettamente connesso alla sua amicizia con Tommaso Zorzi che, secondo lei, ha dato fastidio a molti: “È stato un colpo di fulmine: prima di entrare, per quel poco che avevo visto sui social, nemmeno mi era simpatico. Nella casa invece siamo stati l’una la forza dell’altro. Ci compensavamo ogni volta, senza mai intralciare i nostri percorsi”.

Stefania Orlando: dopo il GF Vip pronta a tornare in tv

Dentro la casa del Grande Fratello Vip Stefania Orlando è rimasta delusa da Dayane Mello, che ha sempre detto di volerla eliminare dal gioco ma quando c’è stata la possibilità di un confronto, durante la finale, ha preferito affrontare il televoto con Pierpaolo Pretelli. Dispiacere anche per Maria Teresa Ruta, che ha attaccato lei e Zorzi dopo l’eliminazione. Dentro la casa sono arrivate anche le parole dell’ex marito Andrea Roncato e del fratellastro Gianni: Stefania Orlando non vuole più parlare dei rapporti con Roncato, mentre si è stupita di quanto dichiarato dal fratello con cui i rapporti non sono mai mancati. Finito il GF Vip Stefania Orlando ha potuto riabbracciare il marito Simone Gianlorenzi e l’adorata Margot: “Tra di noi non è cambiato nulla e spero non cambi mai. Ritrovarci è stato un po’ come tornare alle origini”. Ora Stefania Orlando, dopo un po’ di meritato riposto, è pronta a tornare in televisione com conduttrice.



