Stefania Palma, mamma Valentino Rossi/ “Sarà un bravo papà, più attento del suo”

Stefania Palma, mamma di Valentino Rossi, ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera di ciò che il futuro riserva a suo figlio, che quest’oggi ha ufficialmente smesso con i motori e a breve diventerà padre. La compagna Francesca Sofia Novello, infatti, è in dolce attesa. Presto una bambina entrerà a fare parte della loro famiglia. “Se lo confronto con mio padre o con il suo, credo che non sarà un papà come tanti. Lo immagino più attento. Sogno questa bambina in arrivo, sento che avrà un bellissimo rapporto con il suo babbo. Pronto ad adeguarsi a ciò che una figlia porterà nella sua vita”, ha detto.

Valentino Rossi, d’altronde, è figlio di genitori separati. “Riuscì a superarlo. Comprese che può capitare. A proposito di porte, tra noi non ci sono mai state, mai fissato quelle regole da genitori separati, un weekend qui, un altro là. E il Natale lo trascorriamo insieme da sempre”. La vita con Francesca Sofia Novello, tuttavia, si augura sarà più rosea. “Hanno un carattere simile. Quando si tratta di essere precisi, seri, accurati, lei c’è. Quando è il momento di giocare, di assecondare una serenità, lei c’è”.

Stefania Palma, mamma Valentino Rossi: l’annuncio del ritiro

Quest’oggi Valentino Rossi correrà la sua ultima gara e la mamma Stefania Palma ammette di non essere riuscita a volare a Valencia per assistere dal vivo all’addio ai motori del figlio. “Mi dispiace, non me la sono sentita. Troppa emozione. È un cambio di abitudini che muove cose intime, importanti”, ha detto ai microfoni del Corriere della Sera. Guarderà il tutto da casa, davanti al televisore, ripensando alle tensioni e ai timori vissuti mentre era in pista, ma anche alle tante gioie. Il tutto condiviso anche con il fratello Luca Marini.

Stefania Palma, tuttavia, non nega che da parte sua si aspettava che presto il figlio avrebbe smesso. “Mi ha guardata e ha detto: domani annuncio che smetto. Sono rimasta senza parole, anche se avevo una risposta pronta. Ho solo detto: ah. Nient’altro. Me lo aspettavo, era un’idea che viveva dentro di lui”, ha concluso.

