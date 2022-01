Stefania Sandrelli e Gino Paoli, genitori Amanda Sandrelli/ “Nome? Gerundio di amare”

Stefania Sandrelli e Gino Paoli sono i genitori di Amanda Sandrelli. La storia d’amore tra l’attrice e il cantautore genovese è stata per anni al centro del gossip visto che la Sandrelli aveva appena 16 anni e Paoli era sposato. Dal loro amore nel 1964 è nata Amanda, un nome scelto proprio dal cantautore come ha rivelato l’attrice: “il nome di nostra figlia lo aveva scelto Gino e non ero d’accordo, perché una mia compagna molto violenta con me si chiamava proprio Amanda: tutte le volte che aspettavamo l’autobus insieme per andare a scuola, mi prendeva a cartellate in testa, mi rintontiva! All’inizio subivo, ma poi mi ribellai, gliene ho date altrettante e si è tolta il vizio. Comunque, tornando al nome, venni convinta da Gino: Amanda suonava come il gerundio di amare, era bello. Siccome però aveva deciso lui il nome, io decisi il cognome Sandrelli, punto e basta”.

Blas Roca-Rey, ex e figli di Amanda Sandrelli/ "Un grande amore durato quasi 20 anni"

Amanda Sandrelli è cresciuta nell’amore. Legatissima a mamma e papà, l’attrice ha raccontato quanto la madre sia stata fondamentale nella sua vita: “ha un modo istintivamente sano di fare con i figli. Nessun complimento, non ricordo sia mai entrata in camerino. All’inizio ci rimanevo anche male, poi ho capito che era il suo modo per non interferire… Lei non mi ha mai nascosto nulla di sé, mi ha chiesto aiuto. A volte mi è costato, ma oggi sono contenta che l’abbia fatto”.

Amanda Sandrelli e il tumore al seno/ "Non sapevo se ce l’avrei fatta"

Amanda Sandrelli e il rapporto con i genitori Stefania Sandrelli e Gino Paoli

Amanda Sandrelli ha un bellissimo rapporto con i genitori Stefania Sandrelli e Gino Paoli. L’attrice parlando della madre ha rivelato: “il nostro rapporto fatto di fisicità. Tutti i nostri ricordi che mi fanno piangere, belli e brutti, sono fisici. Quando è nato mio figlio prematuro, quando mi ha vista mezza morta dopo un incidente gravissimo ed è arrivata dopo sette minuti a raccattarmi. Averla vista fragile da bambina e fortissima da grande. È un vulcano mia madre, non finisce mai di stupirmi”.

Amanda Sandrelli, figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli/ "Papà ignoto fino a..."

Parlando, invece, del rapporto con il padre ha confessato: “con gli anni è diventato molto più aperto. Ora parliamo molto di più… Da bambina non lo frequentavo molto, lui era sempre in giro, come anche mia madre. Ma abbiamo sempre avuto un rapporto strettissimo… Un uomo importante, forte e segnato come un vecchio albero. Io lo vedo sempre uguale, lo percepisco invincibile, non ha paura della morte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA