Stefania Sandrelli, Ornella Vanoni e Anna Fabbri, ex Gino Paoli/ Dolori, delusioni e il tentato suicidio

Gli amori di Gino Paoli: dall’ex moglie Anna Fabbri a Stefania Sandrelli

Se la musica di Gino Paoli è ricca di successi, la vita privata è stata ricca di amori. Oggi legato alla seconda moglie Paola Penzo, il cantante ha avuto una storia con Anna Fabbri, sua prima moglie, poi con Stefania Sandrelli e con Ornella Vanoni. Erano gli anni ’60 quando Paoli, già famoso, sposò la Fabbri. Una sera ad ascoltarlo in concerto per festeggiare il suo 15esimo compleanno andò una giovanissima Stefania Sandrelli, al tempo non ancora famosa. Lì scoccò la scintilla che li legò in una grande passione: lui non sapeva quanti anni avesse lei, lei non sapeva che lui fosse sposato.

Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati in crisi/ "Eravamo stanchi l'uno dell'altra"

“È stata una grande passione”, si legge oggi in una delle biografie del cantante, una passione dalla quale è nata una figlia: Amanda Sandrelli (che nasce tre mesi dopo il figlio avuto dalla moglie Anna). Quando però lei inizia a diventare famosa e ad allontanarsi da lui inizia un periodo difficile per il cantante, che culmina in un tentato suicidio.

La terrazza/ Su Rai 3 il film di Ettore Scola con Mastroianni, Tognazzi e Gassman

Gino Paoli, il tentato suicidio e la relazione con Ornella Vanoni

“Nella mia testa mi ero rotto i coglioni, non mi stavo divertendo più. Siccome poi mi sono divertito molto, meno male che è andata male…”, ha dichiarato Gino Paoli in un’intervista al Corriere. La pallottola è ancora incapsulata vicino al cuore: “Sempre lì, nel pericardio posteriore. Mi rompeva le scatole all’inizio perché suonava sempre al metal detector. Adesso non succede più, si deve essere arrugginita”, ha spiegato.

Quando finì in ospedale per questo tentato suicidio, oltre alla moglie al suo capezzale si recò anche Ornella Vanoni perché in tutta questa vicenda c’era anche lei nella sua vita. I due hanno infatti iniziato un sodalizio musicale che è poi diventato una relazione amorosa.

Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni/ Lei: "Dura avere una mamma di successo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA