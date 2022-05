Stefania Sandrelli/ “Quando ho partorito mia figlia Amanda ho goduto”

L’intervista a Stefania Sandrelli è stata una di quelle riproposte nella puntate del programma “Verissimo Story” andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 29 maggio 2022, su Canale 5. Subito l’attrice ha raccontato che sua mamma tentava di dissuaderla dal fare questa professione: “Era una donna solare, coraggiosa, ma, essendo io orfana di padre, doveva farmi da doppio genitore. Di mio papà ricordo che mi chiamava ‘la mia donnina’, già quando ero piccolina”.

I figli sono i più grandi successi di Stefania Sandrelli: “Quando è nata mia figlia Amanda, io ho sofferto come tutti gli esseri umani e come tutti gli animali quando partoriscono. Tuttavia, ho anche goduto. Ho fatto tutto da sola, è successa una magia: io non c’entro, è stato fatto tutto dalla Provvidenza… Credo che Amanda sia stata concepita a Venezia: faceva molto freddo e stavamo sempre a letto…”. In riferimento al figlio Vito, invece, la donna ha dichiarato: “È un tartufone, come lo chiamo io. Non lo vedo mai per via del suo lavoro (è un medico, ndr)“.

STEFANIA SANDRELLI: “NON POSSO DISPREZZARE LA VITA”

A proposito di Nicky Pende, ex marito di Stefania Sandrelli e padre proprio del figlio Vito, quest’ultima ha riferito di avere troncato la relazione non appena si è accorta che lui aveva dei vizi e che la morte dell’uomo “si sarebbe potuta evitare” e sarebbe imputabile a una “svista” medica.

Guardandosi alle spalle, Stefania Sandrelli nutre dei rimpianti? “La vita mi ha dato e mi ha tolto molto, ma non posso disprezzarla. Ho subìto una violenza talmente privata che quasi l’ho accantonata. Semplicemente, lui era il ragazzo della mia amica, che mi stava aspettando per portarmi a casa. Mi ha aggredito e io ovviamente, soprattutto perché era il fidanzato della mia amica, non l’ho mai denunciato. Non mi aspettavo che si comportasse così. Quando mi sono accorta che stava facendo sul serio, chiaramente non ci sono stata e lui mi ha picchiato”.

