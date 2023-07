Stefania Sandrelli: “Quando mi sono denudata, l’ho fatto per…”/ La verità, prima del debutto su Prime Video

Stefania Sandrelli si svela in toto: nell’intervista rivelatrice, il ruolo su Prime Video

Stefania Sandrelli torna a raccontarsi a tutto tondo, anche rispetto alla scelta di darsi al nudo artistico, e l’occasione é un’intervista inedita rilasciata all’inserto Specchio per La stampa.

Dal 6 luglio 2023 l’attrice dalla fulva chioma è visibile su Prime Video in “L’estate più calda”, il nuovo film diretto da Matteo Pilati e, nell’attesa del rilascio, intanto lei gira anche la nuova pellicola “Partenope”.

Stefania Sandrelli "difendo la Festa della Mamma"/ "Con miei figli alcuni sbagli..."

“Ho fatto tutto da sola per meritare rispetto”, fa sapere incalzata dalle domande ricevute nell’intervento a mezzo stampa, Stefania Sandrelli. «Sì. Nel lavoro ci metto ancora tutto quel che ho, l’entusiasmo e il sangue. E un peccato che i film fatichino così tanto, restino in sala un solo giorno… -prosegue poi tra una dichiarazione e l’altra, rompendo il silenzio sul debutto che l’attende nella piattaforma di streaming Prime Video-. Le piattaforme per me sono una cosa nuova. In L’estate più calda interpreto un ruolo inedito, divertente, una signora che si occupa di dare da mangiare a dei lama, custodire e controllare ragazzi e ragazze che s’innamorano, sono in questa

baraonda siciliana, un po’ ai margini”. Nella nuova pellicola su Prime Video, nel cast lei figura al fianco di “Nino Frassica, fa un prete, diverte, abbiamo alcune scene che funzionano. Matteo Pilati, il giovane regista, è una persona molto carina, con cui ho legato

tantissimo, ci siamo fatti tante risate. Mi ha detto “non posso dimenticare il suo ruolo in Gli occhiali d’oro”, ero la signora Lavezzoli, sempre a caccia di notizie da divulgare. Questo personaggio, in piccolo gli somiglia. Era la mia prima piattaforma. Poi è arrivata la seconda, un ruolo più nutrito, con Christian De Sica, di cui non dico nulla»>.

Giovanni Soldati, compagno Stefania Sandrelli/ "E' l’amore più grande che ho avuto"

E poi in cantiere per lei c’è “Partenope” il film di Paolo Sorrentino che la vede protagonista sul set delle riprese in corso.

La rivelazione sul nudo artistico e…

Ma non é tutto. Perché nell’intervista rivelatrice é poi la volta per la confessione sui motivi legati alla scelta di darsi alla nudità artistica. Il nudo spesso viene criticato, bollato e censurato come un male da estirpare, in particolare da parte di chi in una condotta misogina magari vede la donna e l’attrice -che mostra la sua immagine con fierezza – carnefice di se stessa, rispetto alla violenza che regna nel mondo dello showbiz. “Quando è scoppiato il MeToo -é il punto di vista di Stefania Sandrelli sul movimento femminista che vede le donne con in prima linea guerriere come Asia Argento denunciare le violenze subite da stelle nell’intrattenimento -ho pensato che la mia vita parla da sola. Non sono mai scesa

nelle piazze, ma la mia vita è quella di una donna femminista e anche di più”. Quindi, l’intervistata spiega il suo nudo: “Anche quando mi sono denudata, l’ho sempre fatto per una causa, nella Chiave c’era un disegno di emancipazione della protagonista. Credo nella verità delle testimonianze, appoggio le donne che denunciano, avrei fatto lo stesso. Ma a me non è mai toccato. Nessuno mi ha mai mancato di rispetto, anche se, come dico nel film di Sorrentino, “non è che fossi bellissima, ero solo un po’ bellina””. Inoltre l’attrice ammette di accettarsi così com’é: Mi

sono sempre accettata. Sono stata fortunata. La fortuna per me è un sentimento: quando lo vivo sono pazza di gioia, piena di entusiasmo. Quando invece attraverso, come

tutti, momenti difficili, non vivo mai

il sentimento della sfortuna. Questo,

nella mia vita, ha contato molto».

ASTOLFO/ La rom-com della terza età

Nel frattempo, inoltre, fa rumore il possibile nuovo ruolo tv di Ida Platano di Uomini e donne…











© RIPRODUZIONE RISERVATA