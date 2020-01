STEFANIA SEIMUR, FIDANZATA VITTORIO GRIGOLO/ Chi è? Lui: “Voglio sposarla perché…”

La fidanzata – presto moglie – di Vittorio Grigolo si chiama Stefania Seimur ed è una ballerina e modella ucraina. Oltre a essere una donna in carriera, Stefania ha anche una bambina di 5 anni, e prendersi cura di lei è senz’altro il suo impegno principale. La piccola è nata quando lei aveva solo 17 anni ed è cresciuta senza padre. È anche questo, a suo dire, uno dei motivi per cui Vittorio tiene a sposarla: “Io sono stato dentro al matrimonio e ci ho creduto. Forse farei questo passo per dare una sicurezza alla figlia di Stefania, anche perché la bambina non ha mai visto sua madre sposata e mi chiede: ‘Ma tu la mamma te la sposi?’”. Se Grigolo ha deciso di fare questo passo, insomma, è stato anche per via dell’incoraggiamento indiretto che la bambina le ha dato in questo periodo. Quanto al resto, il tenore ha sempre parlato del loro rapporto in maniera entusiastica: “No, è una bella storia. Sono dieci mesi ormai. E lei è una donna incredibile, è matura, per quanto sia giovane. Ha una figlia di 5 anni: è diventata mamma a 17 anni”. Queste le parole sul suo passato: “Ma non soltanto è stata prima ballerina di Kiev, fa la modella, ha girato dei ‘corti’, è stata la showgirl nel Grand Hotel Chiambretti”.

Vittorio Grigolo ha chiesto a Stefania Seimur di sposarlo

Vittorio Grigolo e Stefania Seimur si sposeranno presto. La proposta di matrimonio di lui è arrivata in diretta durante la finale di All Together Now, il programma musicale di Canale 5 a cui Grigolo ha preso parte in qualità di ospite. A tenere uniti Vittorio e Stefania è soprattutto la figlia che lei ha avuto con un altro uomo quando era solo una ragazza. Lui si sente già suo padre e la tratta già come tale, dal momento che la piccola è bisognosa di una figura di riferimento anche dal lato maschile (cosa che non ha mai avuto e che, di fatto, ha trovato nel fidanzato di sua madre). È questo uno dei motivi essenziali che, in quest’ultimo periodo, ha portato Grigolo ad accelerare le cose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA