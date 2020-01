Stefano Bettarini ha tradito Simona Ventura?/ “Storie dopo la separazione”, ma lei…

Stefano Bettarini ha tradito Simona Ventura? Si parla anche di questo a “Rivelo”, il programma condotto da Lorella Boccia su Real Time. Nell’intervista c’è spazio pure per parlare del passato, anche se attualmente l’ex calciatore è legato a Nicoletta Larini. A proposito del matrimonio con la celebre conduttrice, da cui ha avuto i figli Niccolò e Giacomo, Bettarini ha negato di averla tradita. «Lì hanno voluto cavalcare l’onda dicendo che i tradimenti erano stati durante il matrimonio, ma in realtà, quando feci i nomi, erano tutte storie avvenute dopo la separazione». Il riferimento è all’esperienza al Grande Fratello Vip: nella Casa più spiata d’Italia si sbilanciò sulla separazione da Simona Ventura. «Al GF dissi che non riuscivo a superare la separazione, il divorzio, perché comunque per me è stato un lutto… ho sofferto io, hanno sofferto i miei figli… – dice a Rivelo – me la sono portata dietro per tanto tempo… il lutto è una cosa molto più tragica, però io l’ho vissuta in maniera devastante».

STEFANO BETTARINI HA TRADITO SIMONA VENTURA? LA LISTA DEI NOMI E…

Eppure Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip confidò a Clemente Russo particolari vari e intimi della sua vita sentimentale, tra cui nomi e cognomi delle donne con cui avrebbe tradito Simona Ventura. Parlò di Antonella Mosetti e Alessia Mancini, poi andò avanti con i flirt con tale Alessia F., Pamela, Barbara, Anna e una showgirl argentina molto conosciuta. Al contrario lui avrebbe scoperto la moglie con Giorgio Gori, all’epoca presidente di Magnolia e oggi marito di Cristina Parodi e sindaco di Bergamo. Al Maurizio Costanzo Show poi fece il vago: «I tradimenti si fanno e si ricevono. Poi vai a vedere se ne hai fatti di più o ricevuti di più. Di sicuro uno stinco di santo non lo sono mai stato, l’ho sempre detto. E poi le botte non le ho mai prese». Invece Simona Ventura era stata più netta nel raccontare che aveva fatto finta di nulla fino alla decisione di porre fine alla loro relazione. «Io nel matrimonio ho tradito una volta sola, dopo otto anni, lui molte volte. Ma la volta che ho tradito io, ho capito era finita. Gli uomini ca..eggiano, le donne sostituiscono».

