Stefano Bettarini/ Quella “dipendenza” da Reality che…

Stefano Bettarini:”Reality? Spero che continuino e spero che ci caschino tutti gli anni”

Sette reality in attivo e Stefano Bettarini non ha alcuna intenzione di mettere un freno a questa sua nuova carriera. Quest’anno lo abbiamo visto all’Isola dei Famosi fra alti e bassi, relegato nell’isolotto con Kaspar Capparoni per la maggior parte del tempo. Durante la sua ospitata a MCS 2019, il Betta sottolinea di aver accettato questo nuovo lavoro per i soldi. Avremo modo di rivedere Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo Show questa sera, domenica 28 luglio, grazie alla replica su Rete 4. “Spero che continuino e spero che ci caschino tutti gli anni”, ha detto con ironia, aggiungendo anche che ormai, grazie alle tante presenze nel format, ha mostrato davvero tutto di sé stesso. “L’Isola è sempre stato il mio sogno”, ha proseguito spiegando come mai da concorrente sia riuscito a trovare una dimensione più adatta rispetto alla parentesi che lo ha visto come inviato. “Sono entrato ero 88, sono uscito che ero 75, ma in una settimana sono riuscito a riprenderli tutti”, ha confessato inoltre parlando della sua recente esperienza come Naufrago. Clicca qui per rivedere il video di Stefano Bettarini.

Stefano Bettarini: l’amicizia con Riccardo Fogli

Stefano Bettarini è stato importante per il percorso di Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, anche se è stato il cantante a ricordare diversi momenti vissuti insieme. In particolare quando hanno fatto a metà di una lumaca che Fogli aveva nascosto in tasca: ricorda che in quel momento il Betta fosse scettico a mangiare una lumaca cruda, ma poi si è dovuto ricredere. L’intervento nel programma ha messo comunque in luce una delle caratteristiche dell’ex calciatore, forse fra le più riconosciute dai fan: la capacità di rimanere in silenzio per dare spazio agli altri. Nessuna volontà di fare la prima donna, accusa che gli haters gli hanno lanciato spesso proprio per via della forte presenza nella tv italiana. Il Betta invece che possiamo vedere al Maurizio Costanzo Show è del tutto diverso, silenzioso, rispettoso degli spazi altrui. Interviene solo per commentare alcuni interventi del giornalista, che ammira per il suo format in tv e per la parlantina sciolta. “Spero in un altro reality”, confessa alla fine quando il conduttore gli chiede quali siano i suoi sogni per il futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA