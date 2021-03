Stefano Bronzato, chi è?/ Video: magia e tecnologia (finalista Italia’s Got Talent)

Chi è Stefano Bronzato, in arte Steven?

Stefano Bronzato, in arte Steven, si è presentato ai giudici di Italia’s Got Talent 2021 con un numero di magia, che ha lasciato a bocca aperta Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Il giovane ragazzo ha dichiarato aver sempre avuto una passione per le arti magiche fin da quand’era bambino, pur non avendo mai frequentato una scuola di magia. Stefano ha messo in scena un incredibile viaggio nel tempo a base di magia e tecnologia, coinvolgendo in prima persona i quattro giudici. Il trucco del giovane mago inizia con un semplice pennarello e un mazzo di carte.

Shot’s Bounce Academy/ Video: la crew under 15 in finale? (Italia’s Got Talent 2021)

Frank Matano è chiamato a fare una fotografia ad un portafoglio vuoto: il giudice scatta la foto e ripone il cellulare con la faccia rivolta verso il basso, proprio come richiesto da Steven. Il mago chiede a Federica Pellegrini di scegliere una carta: il sette di cuori. Stefano dovrebbe ritrovare nel mazzo la carta scelta, ma compie un “errore” e mostra al pubblico l’asso di picche. Per poter rimediare all’errore è necessario tornare indietro nel tempo: tutti i cellulari dei giudici, del pubblico e della conduttrice vengono portati indietro di alcuni minuti.

Max Angioni, chi è?/ Video: il comico arriverà in finale a Italia’s got talent 2021?

Stefano Bronzato: da modello a mago

Stefano Bronzato, in arte Steven, si è così aggiudicato i quattro sì dei giudici “stregati” dal suo numero di magia e un posto nella finale di Italia’s Got Talent. “Ha costruito un numero perfetto, hai fatto tantissime cose diverse. Un numero davvero ben fatto”, ha dichiarato Frank Matano. Stefano, originario di Isola della Scala, ha un passato di modello per DSquared e Valentino, ma si esibisce come mago già da diversi anni. Nel 2014, a soli 23 anni, è stato protagonista su Super!, il canale 47 del digitale terreste, con un programma dedicato alla magia di strada, “Steven, Street of Magic”. Dopo essere riuscito a “plasmare” il tempo, facendo tornare indietro le lancette dell’orologio, con quale numero Stefano Bronzato stupirà il pubblico di Italia’s Got Talent 2021?. Ricordiamo che sarà il televoto da casa a decretare il nome del vincitore.

David Mazzoni, chi è?/ Tenore netturbino finalista di Italia's Got Talent con Granada





© RIPRODUZIONE RISERVATA