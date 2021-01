Stefano cerca la fidanzata Elena dopo 71 anni/ “Voleva scappare..” (C’è posta per te)

Anche questa sera a C’è posta per te c’è una di quelle storie che il pubblico di Canale 5 ama in modo particolare. Il protagonista è Stefano che cerca una donna incontrata in passato di cui si è innamorato ma della quale non ricorda il nome. D’altronde sono passati ben 71 anni! L’uomo, che oggi ha 91 anni, ha chiesto aiuto alla sorella che vive in Australia che conosceva la donna e, tramite lei, ha ricordato che la fidanzatina si chiamava Elena. Con queste poche nozioni, la produzione di C’è posta per te è riuscita a ritrovare 4 donne che potrebbero corrispondere al racconto che ha fatto l’uomo. Stefano ha raccontati di aver conosciuto la donna a Francavilla che è la figlia del barbiere della città. È la sorella a conoscerla e presentargliela. I due si piacciono molto e decidono di fidanzarsi ma le cose in famiglia vanno male.

Stefano cerca Elena dopo 71 anni ma arriva Rosaria!

I due arrivano a decidere di scappare ma le cose alla fine vanno male. Oggi Stefano si ritrova ad incontrare alcune donne che potrebbero essere la sua Elena. Dopo l’arrivo di tre donne che non corrispondono però alla descrizione dell’uomo, in quanto nessuna è la figlia del barbiere di Francavilla, arriva la signora Rosaria. Il nome non è quello giusto ma potrebbe essere un errore della sorella di Stefano. Che sia proprio Rosaria la sua fidanzata di gioventù?



