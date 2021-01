Signora perde dentiera a C’è posta per te/ Video: Maria De Filippi corre e…

Momento assolutamente impedibile durante la seconda puntata di C’è per te in onda oggi, sabato 16 gennaio con il lancio di una dentiera che la proprietaria ha fermato in tempo. Oltre alle sorprese emozionanti e alle storie di famiglie che cercando di ritrovarsi, i telespettatori potranno divertirsi con la storia di un signore che cercha un suo vecchio amore. Esattamente come accaduto con il signor Luigi che, nella scorsa puntata per ritrovare la sua Maria ha conosciuto sei signore con lo stesso nome, anche questa sera, Maria De Filippi accoglie in studio l’anziano signore che ha chiesto di poter ritrovare una sua vecchia conoscenza. Ad anticipare ciò che accade in studio è la pagina Instagram di C’è posta per te che pubblica un filmato di pochi secondi con il divertente momento.

Signora perde dentiera a C’è posta per te: boom di like per il video

Maria De Filippi, dopo aver accolto il signore che ha chiesto aiuto ai postini di C’è posta per te per poter incontrare, dopo tanti anni, una signora che gli è rimasta nel cuore, dà il benvenuto alla prima signora che potrebbe essere la persona che sta cercando il signore. Tuttavia, in studio arrivano anche altre signore e, tra queste, c’è anche la protagonista del video che ha portato a casa migliaia di like. “Hai conosciuto un uomo con i baffi?“, chiede la conduttrice alla signora che, nel tentativo di rispondere perde la dentiera. Con la mano, però, riesce ad evitare che cada scatenando le risate sia della conduttrice che del pubblico presente in studio.





