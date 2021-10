Stefano Codegoni, papà di Sophie vs Matteo Ranieri/ “Lasciata sotto casa e umiliata”

Dopo le esternazioni di Sophie Codegoni, oggi concorrente del Grande Fratello Vip, sull’ex fidanzato Matteo Ranieri, adesso ad intervenire è stato anche il padre Stefano Codegoni. L’uomo ha deciso di rompere il silenzio rispetto alla storia d’amore tra la figlia e l’ex corteggiatore, nata proprio grazie al programma Uomini e Donne ma conclusasi in maniera molto dolorosa almeno per la ragazza. Dopo gli attacchi a distanza tra la giovane ed il suo ex fidanzato, ora è stato il padre della gieffina ad intervenire tra le pagine del settimanale Di Più, spiegando come sia stato proprio Matteo Ranieri a lasciare la figlia su due piedi.

Il padre di Sophie ha ricordato come l’ex corteggiatore si sia trasferito a Milano per stare più vicino alla figlia, che però avrebbe poi lasciato in malo modo. Ecco cosa ha dichiarato in merito papà Stefano: “Ho passato molte giornate con loro. Sono andati avanti finché lui ha iniziato a negarsi”.

Stefano Codegoni, papà di Sophie: retroscena sulla storia con Matteo Ranieri

Stefano Codegoni ha poi aggiunto altri dettagli e retroscena sulla passata relazione tra la figlia Sophie e Matteo: “Una volta le ha detto che aveva l’influenza ma era andato a scattare delle foto”, ha svelato. E sul modo in cui Ranieri avrebbe deciso di lasciare la fidanzata ha aggiunto: “Un giorno si è presentata sotto casa e l’ha lasciata: “Non mi piaci neanche fisicamente”, le ha detto, umiliandola”.

Il padre della Vippona è andato oltre svelando come in seguito alla rottura l’unica a soffrire fosse proprio la figlia: “Lui poi ha iniziato a pubblicare in rete le foto con lo sguardo verso l’orizzonte e le telespettatrici del programma si sono scatenate contro Sophie. Invece la verità era un’altra: era Sophie a soffrire, non lui”. Oggi Stefano spera tanto che Sophie possa innamorarsi e si è detto orgoglioso del percorso che sta facendo all’interno del Grande Fratello Vip dove la giovane sta dimostrando di essere molto più di una bella ragazza.

