Sophie Codegoni “Soleil Sorge ti sei fatta mandare il copione per email”/ Accusa choc al GF Vip

Sophie Codegoni smaschera Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2021. La ex tronista di Uomini e Donne durante la diretta, infatti, riprende la ex corteggiatrice del dating show rivelando: “ti sei fatta scrivere il copione da qualcun altro prima di entrare”. Parole forti e chiare quelle di Sophie che fanno crollare Soleil che fa finta di nulla. La Codegoni gela la coinquilina rivelando in diretta:”ti sei fatta mandare il copione per email del video di presentazione”, ma la Sorge ribatte “ma secondo te io ho bisogno di farmi scrivere qualcosa da qualcun altro”.

Le due coinquiline hanno un durissimo confronto nella casa divise anche da Gianmaria Antinolfi. La Sorge, ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi, sembrerebbe essere gelosa dall’avvicinamento in corso fra l’ex fidanzato e la “rivale” che considera una stratega.

“Penso che quella che faccia strategie è lei” – dice Soleil Sorge accusando Sophie Codegoni di essersi avvicinata a Gianmaria Antinolfi per semplice strategia. La ex tronista di Uomini e Donne però ribatte forte e chiaro: “ho tanti difetti, ma la chiarezza non mi è mai mancata. Invece credo che lei ci marci molto sopra”.

La Sorge: “mi fa un pò ridere la cosa”, ma poi le due parlano di blocchi e spazi nella casa del GF VIP. “Non mi sembra di aver visto un blocco dove si parla di Soleil, sempre qualche momento di lingua biforcuta tua ti porta ad avere il blocco” – precisa Sophie, ma Soleil risponde: “sono strafelice per voi, ma quello che avete detto non è proprio vero. Lui si è fatto blocchi interi su di me, sono stato carina a continuare ad esserti amica, ci siamo detti delle belle parole dopodiché Sophie mi sembra banale la tua strategia, prima Alex, poi Manuel ed ora Gianmaria”.

