Stefano Codegoni, papà di Sophie Vs Soleil/ “Meglio farsi le tett* che i mariti…”

La Casa del Grande Fratello Vip nelle ultime ore è stata travolta da un’accesa lite tra due grandi protagoniste: Soleil Sorge da una parte e Sophie Codegoni dall’altra. Che tra le due non scorra buon sangue è ormai cosa ben chiara ai telespettatori del reality che hanno però ora assistito ad una lite senza precedenti. È stata però una frase di Soleil a Sophie ad aver catalizzato l’attenzione: “Hai più plastica che personalità”, l’ha accusata la Sorge, riferendosi ai suoi ritocchini.

Una frase che sul web ha scatenato però molte critiche, tra le quali quella del papà di Sophie, Stefano Codegoni. Lo abbiamo visto qualche settimana fa in Casa proprio per una sorpresa alla figlia e oggi torna a farsi sentire per prendere con forza le sue parti.

Stefano Codegoni, il papà di Sophie attacca Soleil

Stefano Codegoni ha deciso di utilizzare Twitter come cassa di risonanza per le sue parole che, d’altronde, non lasciano indifferenti. Rifacendosi alle parole di Soleil sulla ‘plastica’, il papà di Sophie ha quindi scritto: “E comunque meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre”. Il chiaro riferimento è al rapporto tra Soleil e Alex Belli, legato a Delia Duran. Una stoccata che qualcuno ha appoggiato sul web ma che tanti altri hanno condannato, ritenendola di “cattivo gusto”. Fatto sta che la vicenda non rimarrà così in sospeso: Signorini potrebbe infatti decidere di mostrare il piccato messaggio a Soleil nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di domani, 10 dicembre.

E comunque è meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre #GFVIP #shameonyou — stefano codegoni (@CodegoniStefano) December 9, 2021

