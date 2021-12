Soleil Sorge “Sophie hai più plastica che personalità e intelletto”/ Replica “Buttati tu nella spazzatura”

Soleil Sorge e Sophie Codegoni, volano insulti pesanti al Grande Fratello Vip

E’ di nuovo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip non è mai corso buon sangue tanto che nelle settimane precedenti erano arrivate ai ferri corti. Questa volta, però, Soleil ha rincarato la dose nei confronti della Codegoni, tirando in ballo anche l’argomento della chirurgia estetica e degli interventi ai quali si sarebbe sottoposta la sua rivale. Soleil ci è andata giù pesante con Sophie e le ha detto: “Sto dicendo che sei più piena di plastica che personalità e intelletto”. Sophie ha subito replicato stizzita: “Non mi sento offesa perché tanto ho rifatto solo il seno e qui c’è il chirurgo che può dirlo. Anche se io mi fossi rifatta tutta, sono problemi miei”. “Questo tono da lagna è insopportabile”, ha sbottato ancora Soleil rivolgendosi contro Sophie.

A quel punto si è messo in mezzo Gianmaria Antinolfi bollando come fuori luogo le parole di Soleil Sorge. Sophie ha poi aggiunto: “Stai cercando di umiliarmi. Lo fai anche con Miriana e con Maria. Buttati tu nella spazzatura”. Non è passato inosservato il fatto che questo nuovo scontro tra Sophie e Soleil sia arrivato a distanza di pochi giorni dal riavvicinamento che c’è stato tra l’ex tronista di Uomini e donne e Gianmaria Antinolfi, a sua volta ex fidanzato di Soleil Sorge. Possibile che la Sorge, dopo aver rivisto Gianmaria costruire un legame di affetto e una possibile love story con Sophie, abbia perso le staffe al punto da sbottare contro la sua rivale.

Dopo lo scontro con Soleil nella casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni è scoppiata in lacrime. La ragazza ha definito gratuito l’attacco di Soleil nei suoi confronti. Miriana ha fatto notare come Soleil dica cose gravi senza però avere delle punizioni. Sophie dice: “Mi ha umiliato gratuitamente. Io sono buona e cara ma che non mi rompesse le palle altrimenti racconto tutto”. Miriana le chiede a cosa si riferisce ma a quel punto Sophie le risponde: “Non sono come lei che infanga le persone. Non ho fatto niente, ero lì per fatti miei. Insultando me ha insultato tutte le persone che hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ho rifatto il seno e mi devo buttare nell’umido?”.

Il clima al Grande Fratello Vip si fa incandescente e Sophie, rimasta delusa dal comportamento di Soleil, le intima di portarle rispetto consigliandole di tornare a scuola: “A scuola ci sono andata, ma come si è permessa? Non sono una ragazza ignorante ma anzi ho sempre studiato. Dopo la scuola, sono andata a lavorare e non sono stanca a casa a grattarmi i piedi”. Gianmaria Antinolfi interviene: “Guarda che Soleil non è mica laureata alla Bocconi”. Sophie Codegoni replica che non è una laurea a fare una persona e poi aggiunge un retroscena curioso su Soleil: “Ho assistito a delle scene fuori da qui. E’ stata cacciata da una cena perché si è messa ad insultare Vito”. La regia ha però censurato il discorso di Sophie. Chi è quest’uomo misterioso che Sophie avrebbe insultato?



