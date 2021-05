Stefano Coletti “Elisabetta Gregoraci? Non stiamo insieme”/ “Gesti per conquistarla”

Riflettori puntati su Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti. Nelle ultime ore il pilota monegasco ha pubblicato nelle sue Instagram Stories alcune foto che parrebbero confermare la relazione con la showgirl 41enne. Uno scatto immortala Stefano Coletti con la Gregoraci: in bella vista il tatuaggio del pilota che recita “Sei l’epicentro del mio terremoto”, la stessa frase dell’aereo che volò sopra la casa del Grande Fratello Vip mentre la showgirl era al reality. In un altra foto Coletti mostra la targa della sua auto che è la data di nascita della ex moglie di Briatore. Poco dopo, il pilota ha pubblicato un post, in risposta ai numerosi insulti, per chiarire il suo rapporto con Elisabetta Gregoraci: “Vedo tanti insulti… Tengo solo a dire che Elisabetta e io non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi due mesi. Quindi non è una bugiarda come state insinuando”. Il post, però, è stato velocemente eliminato.

Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci: “ho cercato di conquistare il suo cuore”

Dopo aver cancellato le foto con Elisabetta Gregoraci, Stefano Coletti è tornato a parlare del suo legame con la showgirl calabrese. Il pilota ha ribadito di aver frequentato la ex moglie di Briatore dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: “Conosco Elisabetta da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto”. Coletti ha voluto difendere la Gregoraci dagli insulti e dalle accuse che i suoi post hanno generato sui social: “È una persona unica, speciale e non merita questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme”. Dopo questa ultimo chiarimento Coletti si è riparato dietro il silenzio social, mentre Elisabetta Gregoraci non ha rilasciato alcun commento a riguardo, lasciando ancora più confusi i suoi numerosi follower.

