Stefano Cucchi, Fedez: “Stato ammetta errori”/ Video, “scaricare colpe è diabolico”

Fedez ha pubblicato su Instagram, tramite Ilaria Cucchi, un video per dare il suo sostegno all’evento ‘Umanità in marcia’ per il settimo memoriale dedicato alla scomparsa di Stefano Cucchi. Il cantante ha parlato della sorella del giovane morto 12 anni fa, nel 2009, mentre si trovava sotto custodia cautelare, dicendo che nutre “un’immensa ammirazione per lei, perché ha insegnato una grande lezione: quando si ha una verità da difendere non bisogna mai abbandonarla con la consapevolezza che poi verrà a galla”.

Fedez ha poi aggiunto: “Lo Stato deve difendere i propri cittadini, in particolare le forze dell’ordine devono tutelare i più deboli. Non c’è niente di più viscido di essere forte con i deboli e servizievole con i potenti. Lo Stato deve aprire gli occhi e accettare le proprie responsabilità imparando dai propri errori. Scaricare le proprie responsabilità sulle vittime è diabolico“.

VIDEO FEDEZ, ILARIA CUCCHI: “MAMMA E PAPA’ PROVATI DA BATTAGLIE”

Nel video in cui Fedez ha dato il suo sostegno al caso Stefano Cucchi, Ilaria ha scritto: “Vi aspettiamo, domani e dopodomani, per ricordare mio fratello Stefano a 12 anni dalla sua morte. Mamma e papà non ci saranno, di questi anni anni di battaglie dentro e fuori le aule di giustizia si sono ammalati entrambi”.

Ilaria Cucchi ha aggiunto nel post del video di Fedez: “Ci saremo noi anche per loro. Ancora in tanti, ancora insieme, per ricordare che i diritti sono di tutti. E sempre con Stefano nel cuore. Umanità in marcia!”. L’appuntamento dedicato a Stefano Cucchi sarà venerdì 22 ottobre alle ore 18.00 e sabato 23 ottobre alle ore 14.00 al Parco degli Acquedotti di Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilaria Cucchi (@ilariacucchiofficial)





