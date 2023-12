Stefano De Martino: “Amici? Ci sono arrivato grazie a mia madre…”/ La sorprendente rivelazione 

Stefano De Martino si racconta senza filtri, prima del nuovo esordio post-Amici

É uno Stefano De Martino inedito, in quanto particolarmente intimista, alla menzione di Amici 9 di Maria De Filippi, in un’intervista rivelatrice. É l’occasione di un’ospitata dell’ex marito di Belen Rodriguez che si registra nel format condotto da Antonella Clerici, É sempre mezzogiorno. Tra una dichiarazione e l’altra, incalzato dalle domande ricevute da parte della conduttrice, l’ex Amici 9 fa promozione al nuovo show in onda a partire dal 26 dicembre 2023 in chiaro tv su Raidue, titolato “Da Natale a Santo Stefano”, come una sorta di one-man-show. E non manca il retroscena sul debutto TV in assoluto, che l’ex étoile registrava come allievo ballerino ad Amici 9 di Maria De Filippi.

Amici 23, é guerra nelle playlist: Holden é il "maestro", Mew l'outsider e.../ La sentenza delle radio

“Nella mia vita c’è stata una donna che è stata fondamentale -esordisce l’intervistato ospite della Clerici, nella rivelazione che svela il ruolo della madre come mentore per l’esordio ad Amici e non solo-… Se ci sarà nel mio show? Ma io non lo so, se passa noi siamo felicissimi. Se viene sarò felice. Lei mi ha cambiato totalmente la vita e le devo molto. Bisogna essere riconoscenti. Io stavo per lasciare la danza e mollare tutto. Tutto quello che provavo a fare prima del provino ad Amici non andava mai bene”.

Amici 23, Marisol Castellanos e Petit la nuova coppia?/ La confessione ad Alessandra Celentano

La rivelazione sul debutto ad Amici 23

La rivelazione si fa via via dai toni più intimisti: “Magari mi prendevano, ma c’era sempre un problema dopo. Siccome vengo da una famiglia semplice e pragmatica a un certo punto dissi: ‘Niente, lascio tutto, non posso fare la vita da artista, non fa per me, faccio un lavoro serio e mollo la danza’. Mia madre – che è una telespettatrice affezionata tua e di Maria mi disse: “Fallo per me, prova ad andare da Maria De Filippi e poi nel caso molli”.

Insomma, oltre che alla fortuna e alle virtù delle competenze tecniche e le linee fisiche maturate a suo tempo nel ballo, Stefano De Martino deve alla madre il debutto ad Amici e i provini che preludevano al suo esordio TV sulle reti Mediaset: “Io non ero convinto ma l’ho fatto- ammette l’ex Amici, prossimo al debutto del nuovo programma tv- . Durante il mio spettacolo vi racconterò com’è andato nello specifico il provino ad Amici. Che non è andato subito benissimo. Però poi la divina provvidenza c’ha messo lo zampino ed è intervenuta. Quindi per me è cambiato tutto. Se volete sapere nei dettagli cosa è successo a quei casting dovete guardare la trasmissione”.

Amici 23, Petit si dichiara a Marisol Castellanos/ "Ho scritto Guaglió, pensando a noi e..."

Questo, mentre all’edizione corrente del talent show di Amici 23, intanto, Holden si impone come il primo della classe canto…











© RIPRODUZIONE RISERVATA