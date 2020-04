STEFANO DE MARTINO/ “Belen? Una cosa per apprezzarla spesso devi perderla” (Domenica In)

Altra puntata inusuale per Domenica In, il contenitore pomeridiano della domenica in Rai1 in onda oggi con tanti amici e ospiti in collegamento. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, Mara Venier è costretta a condurre con lo studio vuoto e ad accogliere i vari personaggi soltanto virtualmente. Anche Stefano De Martino, tra gli altri protagonisti annunciati, interverrà in diretta dalla sua casa di Milano. La conduttrice lo vuole in trasmissione affinché lanci il suo appello ai giovani che lo seguono, invitandoli a stare a casa e a rispettare le regole per il bene di tutti.

Stefano De Martino a Domenica In

Stefano De Martino ha in qualche modo inaugurato la nuova stagione di Domenica In, con la sua intervista andata in onda il 29 settembre scorso. In quel contesto, il ballerino e conduttore televisivo si è candidato successore di Mara Venier al timone del programma. O meglio, è stata la stessa Mara a proporlo come tale, vista la simpatia che nutre nei suoi confronti. “Ti vedrei bene a fare Domenica In”, ha ammesso la conduttrice, alla fine del siparietto che l’ha visto vero showman e intrattenitore passando attraverso diversi registri. Per tutta risposta, Stefano si è schernito: “Ho giocato una vita mantenere un’aspettativa bassa. Se si alza poi tocca lavorare di più”. Quella della Venier era probabilmente una boutade (è notorio che lei non abbia nessuna intenzione di schiodarsi da quello che “è” ed è sempre stato il suo posto, di fatto e di diritto, in quanto Signora della Domenica), ma magari, in futuro… chissà. Per ora, comunque, Stefano è concentrato sul momento presente, un momento incerto e preoccupante per tutti e in particolare per chi lavora nel mondo dello spettacolo.

La famiglia per Stefano De Martino

Già una volta, nel corso di una prima ospitata a Domenica In, Stefano De Martino aveva dichiarato che con Belén e Santiago era “il suo posto preferito”. In seguito, lo ha ribadito: “Che ti devo dire, sono pazzo di mia moglie”. E riguardo al figlio: “Tutti dicono che Santiago somiglia a me, ma ha qualcosa anche della madre: il carattere. Io vengo qua rido e scherzo ma il mio peggio lo do a casa. In realtà non ci siamo mai lasciati, un cordone ombelicale ci ha sempre unito”. Stefano non fa fatica a parlare di quel periodo di lontananza, quando lui e la moglie hanno deciso di separarsi. A posteriori, si è trattata solo di una “pausa di riflessione”, anche se nemmeno loro lo sapevano: “Una cosa per apprezzarla spesso devi perderla, auguro a tutti di non dover perdere le cose belle per apprezzarle”, ha aggiunto. Adesso, archiviato quel periodo negativo, è loro desiderio quello di allargare la famiglia.



