Belen Rodriguez/ “Una volta soffrivo la lontananza, adesso ho una corazza”

Belen Rodriguez torna a raccontarsi sul web e questa volta in una intervista in diretta con Vanity Fair a cui racconta di questo suo periodo di quarantena che, a differenza degli altri, assume toni e sapori del tutto diversi. Chi la segue sa bene che l’argentina non è sicuramente un tipo sedentario. Belen ci ha abituato a lunghi viaggi, numerose vacanze e anche a cene al ristorante quasi di continuo, tutto ad un tratto ritrovarsi chiusi in casa non è facile e lei stessa lo ammette rivelando durante l’intervista: “Noi non ci sentiamo mai all’altezza del mondo, e quindi corriamo, corriamo. Quando il mondo si ferma, e quindi tu non sei più in competizione con il mondo, cosa rimane?”. In questo periodo di stop Belen ha avuto modo di riguardarsi in tv, e quasi emozionarsi, e di mettere insieme tutto quello che ha fatto in quest’ultimo periodo tanto da meravigliarsi.

BELEN RODRIGUEZ “FORTUNA” IN QUESTO PERIODO

In particolare, proprio riguardo a questo passaggio, Belen Rodriguez, rilancia: “Ogni tanto cerco su internet tutte le cose che ho fatto e quando le vedo non ci credo nemmeno io. Fino a non molto tempo fa non mi piaceva riguardarmi, noi siamo i peggiori giudici di noi stessi. Poi un giorno un’amica mi ha detto dovresti stare di più dalla tua parte e..mi riguardo con piacere adesso”. Infine l’argentina racconta che per fortuna sua madre e suo padre vivono nello stesso palazzo e che per questo stanno vivendo la quarantena vicini mentre non può dire lo stesso di Cecilia Rodriguez che si trova lontano da loro. Per fortuna la showgirl ammette anche che sono abituati alla lontananza dopo aver vissuto lontani e questo li aiuta: “Noi siamo abituati alla distanza. Quando i miei genitori mi accompagnavano all’aeroporto ed io dovevo partire per l’Italia era un dolore immenso. Passando gli anni ci siamo fatti una corazza”.



