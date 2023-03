Stefano De Martino, compagno Belen Rodriguez/ I rumors smentiti sulla crisi e poi…

Stefano De Martino, le voci che si rincorrono, puntuali, su una crisi con la sua Belen Rodriguez

La coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez fa sempre parlar di sé. Questo avviene anche se il conduttore napoletano e la modella argentina ne farebbero volentieri a meno. D’altra parte è sempre il gossip ad accendere la miccia sui loro conti, con presunte crisi e rumors che non conoscono mai tregua. Nonostante le smentite, il chiacchiericcio si alimenta inarrestabile, a prescindere dalle situazioni. “Eppure abbiamo fatto scadere per due volte la richiesta di divorzio”, aveva sottolineato in un’intervista rilasciata a Verissimo la compagna Belen Rodriguez.

Nelle ultime settimane tuttavia, qualcuno si era nuovamente preoccupato per un possibile allontanamento tra i due. Ma è bastata una fede al dito per ricomporre gli equilibri dei fan. “Sbaglio o vedo una fede nuziale al dito?”, ha commentato qualcuno sui social. “Meno male, son tutte chiacchiere quelle che circolano”, ha scritto qualcun altro. La fede al dito confermerebbe infatti l’alchimia sempre solida tra Stefano e Belen, che cercano però di proteggere – per quanto possibile – la loro privacy.

Stefano De Martino tra successo in tv e l’amore per Belen Rodriguez e il figlio Santiago

D’altronde Stefano De Martino aveva sofferto molto per le diffidenze di chi, agli inizi, lo etichettava semplicemente come “fidanzato di Belen Rodriguez”, sminuendo le sue reali qualità di showman. Ma oggi il conduttore napoletano sembra in pace con se stesso e soprattutto con gli altri. Sa essere molto riflessivo e profondo, come quando a Vanity Fair ha parlato del suo rapporto col tempo che passa, condividendo riflessioni interessanti e mai banali.

“Non ho problemi con questa cosa, piuttosto con il mettermi al centro dell’attenzione tutta la sera e preoccuparmi che tutti gli invitati stiano bene”, aveva detto in riferimento al suo ultimo compleanno festeggiato ad ottobre. Stefano De Martino ora pensa alla carriera, senza trascurare la sua Belén Rodriguez, che non ha mai smesso di amare, e la felicità del piccolo Santiago, il loro dolcissimo frutto d’amore.

