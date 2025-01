Stefano De Martino ha ritrovato l’amore?

Nel corso della vita del celebre conduttore ed ex allievo di Amici le donne sono state spesso una costante, anche se negli ultimi tempi le priorità di Stefano De Martino si sono ribaltate. Al primo posto viene lui insieme al figlio Santiago, nato dall’amore poi svanito con Belen Rodriguez, mentre per quanto riguarda il domani ogni porta è aperta e qualsiasi scenario verrà accolto con curiosità dallo scugnizzo di Torre Annunziata. E mentre si gode il successo alla conduzione del game show, Stefano De Martino pensa anche al futuro, nonostante le priorità siano altre: c’è una nuova fidanzata nella sua vita? Al momento la risposta è negativa e De Martino lo ha ribadito nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair:

Luigi Calcara, chi è il marito di Valerio Scanu/ "Non escludiamo la possibilità di avere figli"

“Se sono sensibile al fascino femminile? Ammetto anche se vorrei che arrivasse qualcuno che mi facesse cambiare. Quando parlo di tradimento non parlo solo di me” ha confessato il conduttore ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Stefano De Martino e l’amore esaurito con Belen Rodriguez

Senza dubbi la grande storia vissuta da Stefano De Martino è stata quella con la showgirl argentina, nonostante i due si siano detti addio in diverse occasioni nel corso degli anni. Il conduttore di Rai1 e la showgirl argentina sono comunque riusciti a conservare un rapporto stabile per il bene del figlio Santiago, seppellendo l’ascia di guerra e le tensioni.

Pierdavide Carone, fidanzata e malattia/ "Sottoposto a diversi interventi poi..", dopo l'ex Grazia Striano...

Intervistato dal magazine Vanity Fair, Stefano De Martino ha colto l’occasione anche per parlare dei possibili nuovi amori che potrebbero bussare alla sua porta un domani, anche se nel suo presente sembra esserci spazio per il lavoro e il figlio, in attesa di capire cosa la vita gli riserverà: “Santiago sa che papà ha 35 anni, incontra delle donne, gli piacerebbe conoscere una futura compagna” ha detto il conduttore e padrone di casa del game show di Rai1.