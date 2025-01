Un ritorno in grande stile per Stefano De Martino a “casa”, da Maria De Filippi. Il conduttore di Affari tuoi è stato il primo ospite della seconda puntata di C’è posta per te, dove ha portato la sua allegria, energia e simpatia. Lo ha dimostrato, ad esempio, parlando con le due donne a cui ha dovuto fare la sorpresa, ma soprattutto con alcuni siparietti a cui ha dato vita e che non sono passati inosservati sui social.

Ad esempio, quando sono arrivate i palloni dal backstage. “Chi meglio di me per fare questa cosa? Ogni riferimento… un pallista come me“, ha scherzato Stefano De Martino, trascinando un carrello di palle per bambini. Il riferimento è alle battute sul suo conto, in particolare sulle sue ammissioni passate riguardo l’aver detto delle bugie.

STEFANO DE MARTINO, LA BATTUTA SULLE BUGIE E LE REAZIONI SOCIAL

“Quando mai abbiamo detto questa cosa…“, ha dissimulato scherzosamente Maria De Filippi. “Mai pensato eh…“, la replica altrettanto ironica di Stefano De Martino. Sui social, però, hanno rimarcato la disinvoltura mostrata dall’ospite in studio, non legata solo al fatto che fosse dalla popolare conduttrice con cui ha trovato il successo.

“E comunque un applauso va a Stefano De Martino, che ha saputo scrollarsi di dosso l’etichetta di ‘marito di’ ed è diventato Stefano De Martino. Bravo“, recita ad esempio uno dei tanti commenti social che riguardano l’ex Amici, ormai apprezzato per il suo percorso di crescita che infatti lo ha portato a succedere ad Amadeus ad Affari tuoi.

