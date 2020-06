“Stefano de Martino con collega più vecchia”/ Imbarazzo a Made in Sud: “Le Milf..”

Ancora una volta Stefano De Martino ha passato la serata a condurre, cantare e fare il suo monologo ma sembra proprio che il gossip sia ancora il sale di Made in Sud e non potrebbe essere altrimenti. Proprio come quando ci si trova al bar con gli amici, i comici di Made in Sud lo prendono spesso di mira e se la scorsa settimana la finta Maria de Filippi lo ha fatto quasi commuovere annunciando l’arrivo del piccolo Santiago in studio dopo una romantica lettera, questa volta è toccato a Peppe Iodice. Il comico ha incalzato il conduttore e spalla tirando fuori il gossip delle ultime ore ovvero quello che lo vede alle prese con un flirt, forse già finito, con “una collega più vecchia, una Milf”. Alla provocazione del comico, Stefano de Martino ha subito risposto a tono liquidando tutto etichettandolo come fake news ma questo non è bastato.

STEFANO DE MARTINO HA UNA LIASON CON UNA CONDUTTRICE PIE’ VECCHIA?

Peppe Iodice è tornato all’attacco: “Non vorrei fare gossip, ma una domanda te la devo fare… ma davvero ti piacciono le vecchiarelle?.Fai il zuzzusiello? Chi è questa conduttrice? Dai su…negli ospizi si parla di te, lo sanno tutti..”. Stefano De Martino smentisce i rumors ma questo basterà davvero a mettere a tacere questa macchina di gossip e rumors sulla rottura con Belen Rodriguez? Nelle scorse ore si è parlato addirittura di un riavvicinamento dopo la maretta, davvero l’argentina sarebbe pronta a perdonare un possibile tradimento del marito? Al momento non ci rimane che farci coinvolgere da questo fiume di rumors e gossip in attesa che uno dei due dica finalmente la verità mettendo a tacere tutti e tutto, se lo si vuole davvero…



