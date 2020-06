Stefano De Martino “preso in giro” per Belen Rodriguez/ S’imbarazza a Made in Sud e..

Stefano De Martino è tornato sul palco di Made in Sud e, nonostante la voglia del conduttore di tenere lontano dai riflettori la sua vita privata, con Peppe Iodice c’è stato un divertente scambio di battute nel corso del quale il comico ha tirato in ballo Belen Rodriguez. Inizialmente con tatto, Peppe Iodice ha cercato d’introdurre l’argomento in modo delicato. “Stammi a sentire bene, ti devo fare delle domande” – ha detto il comico rivolgendosi a De Martino. “Non voglio entrare nell’intimo e nella privacy, ma devo chiederti se ci sono novità“, ha poi aggiunto Iodice. Stefano ha finto di non capire e ha risposto con ironia: “nessuna novità, sono anche diminuiti i contagi”. La risposta del conduttore, naturalmente, non ha soddisfatto Peppe Iodice che ha continuato a fare domande in modo più esplicito.

STEFANO DE MARTINO, BELEN RODRIGUEZ PROTAGONISTA A MADE IN SUD

Qual è l’attuale rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Peppe Iodice ha provato a saperne di più nel corso dell’ultima puntata di Made in Sud scatenando un leggero imbarazzo nel conduttore che ha provato a cavarsela nel migliore dei modi. “A casa tutto bene, si è sbloccata la situazione?”, ha chiesto successivamente Peppe Iodice. Stefano ha cercato di cambiare argomento andando avanti con la trasmissione, ma il comico, prima di chiudere la vicenda, ha aggiunto: “Ti porto una comunicazione, ti saluta affettuosamente la Rodriguez. Cosa le devo dire?”. “Dille che la saluto tanto. Ricambia i saluti affettuosamente a Belen”, è stata la risposta del conduttore che ha così chiuso la questione.



