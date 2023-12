Stefano De Martino condurrà Sanremo 2025 al posto di Amadeus?/ “Partita l’operazione”: indiscrezioni

Stefano De Martino pronto a condurre il Festival di Sanremo 2025? Rumors: “Partita l’operazione simpatia”

Amadeus, salvo imprevisti e cambiamenti di programma dell’ultima ora, saluterà il pubblico del Teatro Ariston con l’edizione del Festival di Sanremo 2024 e Stefano De Martino prenderà il suo posto? Dopo quattro di successi una un’ultima edizione che si preannuncia degna di un grande finale occorre trovare un valido sostituto, qualcuno che metta d’accordo tutti e soprattutto riesca, almeno sulla carta a portare a casa i suoi stessi risultati. Di nomi in questi giorni ne sono circolati tanti e l’ultimo in onrdine di tempo è stato svelato da Alberto Dandolo su Oggi. Per il giornalista si tratterebbe niente meno che dell’ex ballerino e conduttore Stefano De Martino.

Nel dettaglio, sul magazine in questione si legge che l’entourage di Stefano De Martino ha già messo in moto una ‘operazione simpatia’ per il conduttore che dopo i recenti fatti di gossip che lo hanno visto protagonista ha cambiato strategia. Apparizioni ridotte e scrupolosamente selezionate, riduzione delle apparizioni social ed altri accorgimenti per fare in modo che, secondo quanto sostiene Alberto Dandolo su Oggi, Stefano De Martino possa condurre il Festival di Sanremo 2025. Ovviamente, si tratta solo di indiscrezioni anche per testare il terreno sul dopo Amadeus dopo cinque anni di record.

Stefano De Martino, immagine compressa dopo la dichiarazioni di Belen Rodriguez

“Stefano De Martino deve ripulirsi l’immagine dopo le recenti rivelazioni di Belen Rodriguez a Domenica In” e questo che sostiene Alberto Dandolo su Oggi. Ed in effetti le rivelazioni della showgirl argentina hanno intaccato l’opinione pubblica sul conduttore di Bar Stella. Ha parlato di ben 12 tradimenti durante la loro relazione e che in un periodo molto delicato della sua vita in cui stava molto male ed ha iniziato a soffrire di depressione lui non le è stato vicino e non si è comportato da marito. Da parte sua il conduttore ed ex ballerino ospite da Fabio Fazio non aveva replicato alle accuse limitandosi solo a dire che ognuno ha la propria verità.

In reatà, però, molti giornalisti hanno fatto notare come Stefano De Martino, che incarna lo stereotipo di giovane sciupafemine a cui si perdona tutta, non ha subito gli attacchi e le offese che altri uomini noti dello spettacolo hanno subìto per molto tempo. Il motivo secondo alcuni è il fatto Belen Rodriguez, donna forte ed indipendente che non ha mai avuto timore a mostrare apartamente i suoi flirt e la sue storie d’amore non incarna, il ruolo della povera vittima.











