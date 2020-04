Stefano De Martino “Da oggi quarantena da solo”/ “Lontano da Belen e Santiago è dura”

Pubblicità

Stefano De Martino lascia Belen Rodriguez e va a vivere da solo… ma è solo per esigenze lavorative. LaNostraTv ha spiegato l’inghippo: il trentenne conduttore tv ha postato un video nel quale spiegava come avrebbe iniziato a vivere da solo in questo periodo di quarantena da Coronavirus, presentandosi tra l’altro giù di corda. Inevitabili le speculazioni: non solo perché i due, sposatisi nel 2013, erano già passati attraverso una separazione due anni più tardi – per poi tornare insieme nel 2019 – ma anche perché nei giorni precedenti la coppia non aveva fatto mancare costanti aggiornamenti sulla loro vita in isolamento durante la pandemia, spesso e volentieri utilizzando i profili di Belen e mostrando momenti di vita quotidiana insieme al figlio Santiago. Poi improvvisamente questo post: è stato però lo stesso De Martino a porre fine alla questione.

Pubblicità

STEFANO DE MARTINO, QUARANTENA DA SOLO A NAPOLI

Il conduttore infatti ha spiegato che il mese prossimo tornerà in onda Made in Sud, il programma trasmesso da Rai Due che Stefano conduce dallo scorso anno; per questo motivo ha dovuto trasferirsi da solo a Napoli, e nella città campana proseguire la sua quarantena. Tutto risolto, e si fa per dire visto che da risolvere non c’era alcunchè; De Martino ha poi specificato che “oggi più di ieri mi rendo conto di quanto sia dura affrontare da soli la quarantena”, proprio perché nei giorni precedenti aveva invece avuto la fortuna di avere al suo fianco Belen e Santiago. “Abbraccio forte tutte le persone che stanno affrontando l’isolamento da soli” ha anche detto, volendo anche ringraziare il pubblico che in questo momento si sta gustando le repliche di Stasera tutto è possibile che, aspettando Made in Sud, riportani Stefano sullo schermo. “Siete in tantissimi, si vede che c’è un gran bisogno di ridere e noi siamo sempre felici di farvi compagnia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA