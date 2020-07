Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi/ Adriana Volpe: “non è vero niente”

Il presunto triangolo spifferato da Dagospia formato da Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez è stato ampiamente smentito dai diretti interessati. Tuttavia, l’argomento continua ad essere attualissimo ed oltre ad occupare le prime pagine dei giornali e dei siti di gossip, viene affrontato anche nel corso delle varie trasmissioni estive attialmente in onda in tv. Del gossip dell’estate si è così discusso all’interno del programma “Ogni mattina” in onda su Tv8 e condotto da Adriana Volpe. Di fronte ai continui rumors, la conduttrice ha espresso la propria opinione sostenendo la falsità dei rumors circolati nelle ultime settimane su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, attualmente in vacanza con il marito. “Non è vero niente di quello che avete scritto”, ha detto la Volpe di fronte a giornalisti e opinionisti presenti in studio.

ADRIANA VOLPE DIFENDE ALESSIA MARCUZZI E STEFANO DE MARTINO

Adriana Volpe che più volte è stata la protagonista del gossip per la presunta crisi con il marito Roberto Parli difende Alessia Marcuzzi sostenendo come sia da giorni in vacanza con il marito Paolo Calabresi e sostenendo di non aver mai creduto alle notizie di gossip. Silvana Giacobini, Justine Mattera e Giovanni Ciacci, ospiti in studio, hanno mostrato il proprio disaccordo portando così la Volpe ad aggiungere: “Ma perché devo sempre combattere? Anche nella Casa del Grande Fratello c’era sempre qualcuno che diceva non ci vedo chiaro. Ma questa situazione è così limpida, di nebuloso non c’è niente”. Dopo le smentite ufficiali, dunque, arrivano anche le parole di Adriana Volpe.



