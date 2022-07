Stefano De Martino e Belen, amico svela retroscena/ “Soffriva, gli faceva ombra”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ma quale crisi…

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Da quando sono tornati insieme i brusii del gossip si sono alimentati senza sosta, con tanto di ipotesi di crisi puntualmente a galla e poi smentite. Anche in questi ultimi giorni, dopo la “disintossicazione social” di Belen, in molti avevano iniziato a temere il peggio per le sorti della coppia.

Ma è stata la stessa fotomodella e conduttrice di Tu Si Que Vales a tuonare contro le illazioni: “Ho fatto un bel Covid per quello sono sparita per sono sana e salva. È stato pesante devo dire che me lo sono presa proprio di brutto, per quello sono scomparsa da Instagram qualche giorno. Niente di tutto le cavolate che hanno scritto come al solito, però va beh, chi se ne frega”, ha precisato seccata la showgirl.

Tutto a gonfie vele, quindi, con Stefano De Martino. Tra i due regna l’armonia e il salto di carriera dello showman napoletano pare aver giovato non poco agli equilibri della relazione. Non molto tempo fa, infatti, Stefano aveva fatto intendere di aver patito, l’etichetta riduttiva di “marito di Belen”. Un’etichetta ormai scomparsa, perché con le sue capacità si è ritagliato uno spazio importante nel mondo della televisione.

“Prima Stefano de Martino soffriva la fama di Belen. Lei lo metteva in ombra, infatti lui per tutti era suo marito”, ha confermato un amico della coppia a Nuovo TV. “Oggi Stefano è una persona affermata e tra i due è quello che lavora di più, quindi la coppia funziona ancora meglio“, ha continuato.

