Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez, tensione in aereo/ Spunta Giulia De Lellis…

Incontro in aereo per Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez. A riportare i dettagli del presunto incontro tra il conduttore napoletano è il settimanale Oggi nel numero in edicola. Secondo quanto fa sapere la nota rivista, De Martino e la più piccola delle sorelle Rodriguez si sarebbero incontrati in aereo, durante la tratta Napoli – Milano Linate lo scorso 31 agosto. Un incontro che non sarebbe stato particolarmente gradito da Cecilia, alle prese con la situazione delicata che sta vivendo con Ignazio Moser. Stando a quello che scrive Oggi, infatti, la piccola Rodriguez avrebbe avuto una dura reazione di fronte alla presenza di De Martino al suo fianco. “All’imbarazzo del ballerino corrisponde una dura reazione di Cecilia, che lo invita a cambiare poltrona”, si legge su Oggi.

STEFANO DE MARTINO, IL RETROSCENA DELL’INCONTRO IN AEREO CON CECILIA RODRIGUEZ E GIULIA DE LELLIS

All’incontro ad alta tensione tra Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez avrebbe assistito Giulia De Lellis, presente sullo stesso aereo. Di fronte alla richiesta di Cecilia di cambiare poltrona, Stefano sarebbe stato invitato dall’ex fidanzata di Andrea Damante ad accomodarsi sulla sua stessa fila. Giulia, così, avrebbe “invitato Stefano ad accomodarsi nella sua stessa fila”. I due avrebbero così affrontato il viaggio tra “chiacchie e risate“. Tra la famiglia Rodriguez e Stefano De Martino, dunque, i rapporti sono tornati ad essere tesi? Sia Belen che Stefano, dopo essersi allontanati, non hanno più parlato della loro vita privata. Tra i due, tuttavia, non sembrerebbero esserci più i presupposti per un ritorno di fiamma come ha spiegato il settimanale Chi che ha svelato i veri motivi della rottura.



