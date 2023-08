Stefano De Martino e Emma Marrone di nuovo insieme?/ L’indiscrezione: lei a pranzo a casa sua. E Belen…

Stefano De Martino ed Emma Marrone a pranzo insieme? L’esperta di gossip assicura: “si sono visti e poi…”

L’altalenante storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua a far chiacchierare il mondo del gossip, tra probabili crisi ed una separazione che nessuno dei due al momento ha ancora smentito. Insomma, pare che tra i genitori di Santiago non ci sia pace e sembra che la relazione sia vicina all’ennesima rottura. Nel frattempo Stefano De Martino si starebbe godendo i suoi spazi, riprendendo in mano anche vecchi rapporti, come quello con la sua ex fidanzata Emma Marrone, lasciata undici anni fa proprio per Belen Rodriguez.

A tal proposito, secondo quanto riferisce l’esperta di gossip Deianira Marzano, tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento inaspettato. La cantante salentina, inoltre, sarebbe sbarcata di recente a Napoli e a Capri, dove avrebbe poi incontrato Stefano De Martino a pranzo nella casa di Posilippo-Marechiaro del conduttore. “Non so se sono ancora lì, ma si sono visti di sicuro. Cosa sicura al 99%”, le sue parole. Tra rumors e indiscrezioni, il gossip impazza.

Stefano De Martino ed Emma Marrone, l’amicizia ritrovata fa sognare i fan. Intanto Belen Rodriguez…

Stefano De Martino ed Emma Marrone, ad ogni modo, hanno chiarito da tempo le tensioni del passato, come dimostra l’episodio in cui la cantante pugliese aveva addirittura pranzato assieme al conduttore e alla sua ormai ex moglie, Belen, in un ristorante di Napoli. I rapporti, quindi, sono ottimi da tempo e l’eventuale nuovo incontro non sarebbe da interpretare come nulla di diverso da una semplice giornata tra amici. I fan, sotto sotto, sperano in un ritorno di fiamma.

Per quanto riguarda Belen Rodriguez, invece, pare che sia stata paparazzata in compagnia dell’imprenditore Elio Lorenzoni, anche se i ben informati garantiscono che si tratterebbe solamente di un amico storico e non di una nuova frequentazione.

