Stefano De Martino e Geppi Cucciari conduttori del Festival di Sanremo 2025?/ “Sarebbe una ‘revenge’…”

Festival di Sanremo 2025, chi al posto di Amadeus?

Il sipario sul Festival di Sanremo 2024 è ormai prossimo ad alzarsi, ma l’attenzione mediatica pone all’attenzione degli appassionati anche binari e retroscena paralleli. Come noto, questa potrebbe essere l’ultima edizione con Amadeus al timone e il futuro della kermesse è dunque un’incognita in vista del prossimo anno. Come riporta Vanity Fair, nel calderone delle suggestioni per la conduzione di Sanremo 2025 sarebbero finiti anche Stefano De Martino e Geppi Cucciari.

Come riporta il portale, l’indiscrezione sui possibili conduttori del Festival di Sanremo 2025 sarebbe stata rilanciata dal settimanale Oggi; l’accento è posto soprattutto sull’attività ormai florida di Stefano De Martino per le reti Rai. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi potrebbe dunque trovare una poderosa consacrazione grazie all’opportunità di stringere tra le mani il timone della prossima edizione della kermesse. L’altro nome citato è quello di Geppi Cucciari che recentemente ha lanciato anche una piccola stoccata ad Amadeus.

Stefano De Martino e Geppi Cucciari, l’indiscrezione su Sanremo 2025

Come anticipato, il portale Vanity Fair ha rilanciato le indiscrezioni del settimanale Oggi a proposito di una possibile accoppiata alla condizione del Festival di Sanremo 2025 composta da Stefano De Martino e Geppi Cucciari. La comica e conduttrice è ormai una garanzia di spettacolo, professionalità e irriverenza. Mai fuori luogo, sempre centrata e forse meritevole di un palcoscenico come l’Ariston.

Tra l’altro, il portale spiega come l’eventuale conduzione di Geppi Cucciari per il Festival di Sanremo 2025 sarebbe una sorta di ‘vendetta’ dopo quanto accaduto per l’attuale edizione. Nei giorni scorsi infatti la conduttrice ha criticato la scelta di Amadeus di portare sul palco Teresa Mannino. Più che di critica sarebbe forse meglio parlare di delusione, seppur celata dalla sua consueta irriverenza e ironia. In ogni caso, rumor e retroscena andranno avanti ancora per molto; soprattutto considerando che a giorni si apriranno le danze del Festival di Sanremo 2024.

