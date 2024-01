Geppi Cucciari su tutte le furie contro Amadeus?/ “Delusa dalla scelta di Teresa Mannino al Sanremo 2024”

Sanremo 2024, Geppi Cucciari beffata da Teresa Mannino? L’indiscrezione: “Delusa dalla scelta di Amadeus”

Manca meno di tre settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2024 condotto da Amadeus ma le polemiche, gli scoop e le indiscrezioni non mancano mai. L’ultimo clamoroso risvolto lo ha rivelato Alberto Dandolo nella sua rubrica ‘Forse non tutti sanno che…’ che tiene sul magazine Oggi e che riguarda Geppi Cucciari, candidata alla co-conduzione della kermesse che ha visto soffiarsi il posto da un’altra conduttrice comica da sempre sua antagonista: Teresa Mannino. La presunta rivalità tra le due, che si vocifera da anni, risalirebbe ai tempi delle prime edizioni di Zelig, quando entrambe erano tra gli artisti di punta dello show.

Secondo Dandolo Geppi Cucciari è su tutte le furie contro Amadeus, reo di aver scelto Teresa Mannino e non lei alla conduzione di una delle serate del Festival di Sanremo 2024. Nelle specifico, infatti, sul magazine viene riportato un piccante retroscena: “Geppi Cucciari è delusa. La conduttrice sarda, amatissima dai radical chic, ha infatti mal digerito la scelta di Amadeus caduta su Teresa Mannino, sua storica antagonista, alla co-conduzione di una delle serate del prossimo Festival di Sanremo.”

Geppi Cucciari punta al Festival di Sanremo 2025? Il risvolto: “Potrebbe condurre con Stefano De Martino”

Stando a quanto riporta Oggi, Geppi Cucciari è amareggiata per la decisione di Amadeus di non sceglierla come una delle co-conduttrici di Festival di Sanremo 2024 preferendole la rivale Teresa Mannino. Le indiscrezioni, però, non sono finite qui. Alberto Dandolo si è spinto oltre rivelando che la conduttrice di Splendida Cornice a questo punto, grazie al suo importante agente, potrebbe essere almeno ospite in una delle cinque serate mentre il suo nome sarebbe già in lizza per la conduzione del prossimo Sanremo al fianco del giovane conduttore del momento, il chiacchieratissimo Stefano De Martino.

“Geppi Cucciari mira da sempre al palco dell’Ariston e il suo potente agente Beppe Caschetto potrebbe riuscire comunque a portarla come ospite in Riviera. Di certo, la Cucciari sarà una delle candidate alla co-conduzione nella prossima stagione. Potrebbe salire infatti sul palco più famoso d’Italia nel 2005, assieme al suo collega d’agenzia Stefano De Martino”: conclude Alberto Dandolo su Oggi. Insomma, Amadeus non ha ancora annunciato tutti gli ospiti del Festival di Sanremo 2024 è non è escluso che non ci sia anche la conduttrice di Splendida Cornice in una delle serate in onda dal 6 al 10 febbraio.











