Stefano De Martino è la voce narrante de Il Collegio 8/ Prende il posto di Nino Frassica: le novità

Stefano De Martino è la nuova voce narrante de Il Collegio: prende il posto di Nino Frassica

“Il 2001 chiama, Stefano De Martino risponde. Ecco a voi la voce che ci accompagnerà nel nuovo viaggio firmato Il Collegio”. È con queste parole che l’account ufficiale de Il Collegio, il celebre docureality di Rai2 dedicato ai ragazzi, annuncia l’arrivo di una nuova voce narrante. Via Nino Frassica, che è stato la voce narrante della scorsa edizione, dentro Stefano De Martino, conduttore e volto fisso della Rai.

Una scelta che d’altronde rispecchia anche l’anno in cui sarà ambientata questa ottava edizione, molto più recente rispetto a quelle precedenti. Nel 2001 Stefano De Martino aveva circa 12 anni, quasi la stessa dei collegiali che partecipano al format, dunque riuscirà meglio a comprendere atteggiamenti, passioni e malumori dei ragazzi concorrenti.

Il Collegio 8, non solo De Martino: le novità della nuova edizione

Stefano De Martino si prepara dunque a dare il via a questa nuova avventura televisiva, la cui partenza è prevista per domenica 24 settembre in prima serata su Rai 2, uno spostamento rispetto alle scorse edizioni, andate quasi sempre in onda di martedì.

La voce narrante e il nuovo giorno di messa in onda non sono le uniche novità dell’ottava edizione de Il Collegio. Cambia anche la location che non sarà più il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, bensì il collegio San Francesco di Lodi. Ci sarà inoltre il ritorno di Maria Rosa Petolicchio nel ruolo di insegnate di matematica dopo lo stop dello scorso anno, in cui è stata tra i concorrenti di Pechino Express. Si preannuncia dunque un’edizione scoppiettante!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IL COLLEGIO (@ilcollegioufficialerai)













