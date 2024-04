Stefano De Martino e l’ex fidanzata Gilda Ambrosio sono tornati insieme?/ Abbracci e sorrisi in barca ma…

Stefano De Martino avvistato in barca insieme all’ex fidanzata Gilda Ambrosio: ritorno di fiamma in atto?

È un periodo d’oro per Stefano De Martino. Dopo il tour con lo spettacolo Meglio stasera, con il quale ha girato tutta Italia, il conduttore è tornato su Rai Due alla conduzione di Stasera tutto è possibile, ottenendo ottimi ascolti. E mentre per il suo futuro televisivo si vocifera la possibilità di prendere le redini di una trasmissione tra Affari Tuoi e L’Eredità (visto l’addio di Amadeus alla Rai), anche dal punto di vista dell’amore sembrano esserci novità.

Belen Rodriguez su ospitata saltata a Stasera c'è Cattelan: "Non mi hanno permesso di venire"/ La sua verità

Stefano De Martino ha una fidanzata o è single? È questa la domanda che molti si pongono sul conduttore, ex marito di Belen Rodriguez. Nelle ultime settimane si è parlato molto di una possibile nuova fiamma per Stefano, gossip che vengono ora alimentati dalle immagini pubblicate nell’ultimo numero del settimanale CHI. In queste, De Martino è sulla sua barca, insieme ad alcuni amici, e con lui c’è anche la sua ex fidanzata Gilda Ambrosio.

Belen Rodriguez attacca Stefano De Martino: "Sognavo meno corna, ecco perché l'ho perdonato"/ Frecciate fiume

Stefano De Martino e l’ex fidanzata sono tornati insieme? La verità

Lo scorso weekend, complice anche un tempo caldo e soleggiato, Stefano De Martino ha trascorso del tempo su Santiago, questo il nome della sua barca, insieme ad alcuni amici. Tra questi non è passata inosservata la presenza della sua ex fidanzata Gilda Ambrosio, apparsa al suo fianco tra sorrisi, abbracci e anche mani tenute tra le mani dell’altro. Immagini che fanno sorgere una domanda: che i due siano tornati insieme? Stando a quanto fa sapere CHI, non è così: i due sono amici, e anche da molti anni ormai, e non ci sarebbe in atto un ritorno di fiamma. Certo, nulla è completamente da escludere, visto che il futuro potrebbe sempre cambiare le carte in tavola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA