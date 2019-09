Stefano De Martino e Marcello Sacchetta ancora amici/ Un video spazza via ogni dubbio

Tutto era cominciato a fine agosto: Marcello Sacchetta aveva risposto ad una domanda su Stefano De Martino, trascinando gli estimatori nello sconforto. In molti infatti, pensavano che gli ex colleghi avessero litigato. “Perché quando siete stati a Formentera non avete visto Stefano? Sparito da quando sta con Belen?”, questa la domanda che è stata rivolta all’attuale conduttore di Amici Casting. Il buon Marcello, ha avuto modo di rispondere, raccontando una enigmatica verità che aveva creato dubbi in rete. “Chi mi conosce sa che a me non piace fare gossip. Pubblico questa domanda perché mi è stata fatta un milione di volte”, aveva premesso il ballerino. “Rispondo semplicemente dicendo che sono tanto tanto felice per lui e per la sua famiglia”. La risposta di Sacchetta, non è stata assolutamente apprezzata dai fan. Ed infatti, per moltissimi in rete, questo suo restare sul “vago” avrebbe avvalorato ancor di più la tesi dell’allontanamento tra di loro.

Stefano De Martino e Marcello Sacchetta ancora amici, il video che spazza via ogni dubbio

Dopo alcuni giorni, Marcello Sacchetta è stato contattato direttamente tra le pagine di Chi, per spiegare in dettaglio l’accaduto. “Quando ho risposto a quella domanda ho semplicemente detto che sono felice per lui e per la sua famiglia. Non ho parlato di litigio. Io e Stefano non abbiamo litigato”, ha precisato. Sacchetta ha poi proseguito: “Semplicemente avendo adesso due sedi lavorative lontane, facciamo cose diverse, il rapporto tanto vicino tra me e lui che avevamo prima oggi non c’è. Ma credo che sia una cosa normale. Precisiamo che io non ho litigato con nessuno, ci mancherebbe. Tanto meno con Stefano, anzi siamo tuttora amici”. Naturalmente in tutta questa storia, la Rodriguez non c’entra nulla. “Per colpa di Belen? Assolutamente no, cosa c’entra. Anzi io sono stato uno dei primi sostenitori Quindi no. Non abbiamo né litigato né per colpa di Belen. Semplicemente per lavoro ci siamo un po’ allontanati. Ma non è un allontanamento voluto, è un allontanamento dovuto agli impegni di lavoro”. In queste ore, Stefano De Martino ha spazzato via ogni dubbio postando un video in compagnia dell’amico: “A volte ritornano”, ha commentato Marcello. Poi insieme, hanno anche condiviso con gli estimatori una barzelletta raccontata in precedenza dal piccolo Santiago.

