BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO/ “Trash” per la Notte della Taranta? È polemica

“Appello alla dignità” per levare Belen Rodriguez e Stefano De Martino dal timone della Notte della Taranta. Ed evitare, a detta degli intellettuali, la deriva trash del Concertone. All’annuncio di Carlo Freccero, direttore di Rai 2 che ha operato la scelta, i puristi sono insorti. Non è possibile delegare a due personaggi del gossip la conduzione di uno spettacolo tanto impegnato. Sul web è stata indetta una petizione per mandarli via, o meglio, per far cambiare rotta alla Fondazione. Il documento ha raccolto le firme di 18 artisti e docenti universitari, tra cui il professor Andrea Carlino. L’accusa è di aver tolto “dignità ad una manifestazione che è stata unico e speciale luogo di studio e di (re)invenzione della tradizione musicale salentina, di metissage culturale e sociale, di coinvolgimento della comunità locale e di lavoro scrupoloso sulle fonti della cultura popolare”. “Ci chiediamo perché”, proseguono, “questa paziente costruzione, questo meraviglioso progetto creativo culturale, sociale e politico, debba ora infrangersi vendendo l’anima del Salento al gossip al trash, al populismo, all’acchiappa-audience e all’acchiappa-chiappe”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: saranno solo mediatori

Nessuna risposta da parte di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La polemica, insorta a giugno, non li ha coinvolti direttamente. A difenderli ci ha pensato in primis la Fondazione, precisando che “Belen e Stefano De Martino non saranno sul palco del Concertone ma commenteranno la diretta da ospiti del backstage come già dichiarato ufficialmente dal direttore di Rete Carlo Freccero”. Dunque sentiremo solo la loro telecronaca, non li vedremo presentare gli ospiti. In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, Freccero li ha chiamati “mediatori“: “Racconteranno al pubblico che cos’è la Taranta, cosa rappresenta, cosa significa. Saranno, cioè, dei mediatori che, con l’aiuto di un giornalista molto competente che è anche un antropologo, dovranno spiegare al pubblico il significato della Notte della Taranta”.

Freccero difende Belen Rodriguez e Stefano De Martino

In difesa di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il direttore ci è andato giù pesante, rispedendo le accuse ai mittenti: “Gli accademici a volte diventano un po’ trash (…) Sono rimasto colpito per la loro superficialità. Ne esce fuori in qualche modo un sessismo da andropausa. Il loro linguaggio mi sembra ossessivo”. L’intento di Freccero era farne uno show più popolare: “Se il gruppo di pressione è così importante la Notte della Taranta ritorna su Rai 5 (canale su cui è stata trasmessa lo scorso anno, ndr) su cui avrà una diffusione molto ridotta”. Poi garantisce che non c’è pericolo che la Taranta perda la sua essenza, anzi. Al massimo diventerà il Sanremo dell’estate: “Noi riprendiamo il programma e siccome vogliamo che ci sia un grandissimo successo, aggiungiamo due mediatori”.



