Stefano De Martino: “Ecco perché è finito il matrimonio con Belen”/ “Tradimenti? Non sono un santo ma…”

Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez? Il conduttore fa chiarezza

Stefano De Martino rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Il conduttore, ospite a Belve di Francesca Fagnani, è stato protagonista di una lunga intervista durante la quale ha parlato anche della sua ex moglie e dei motivi che li hanno allontanati ancora una volta. In particolare, Stefano ha fatto chiarezza in merito alle voci di un presunto tradimento da parte sua.

Belen Rodriguez, forfait all'ospitata di Cattelan?/ "Doveva venire poi non ha più risposto, non sta bene"

“Il mio matrimonio non è finito per un tradimento, – ha chiarito De Martino nel corso dell’intervista – io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti.” Ha quindi aggiunto: “Non mi è mai capitato di innamorarmi di un’altra donna o di avere relazioni parallele, amanti. Gli uomini che hanno l’amante non li ho mai capiti perché deve essere una fatica immane.”

Belen Rodriguez ospite a Domenica In?/ Potrebbe svelare la verità su Stefano De Martino, l'indiscrezione

Stefano De Martino e il sogno Sanremo: “Prego che non me lo chiedano perché…”

Stefano De Martino smentisce dunque di aver tradito Belen, non chiarendo tuttavia le motivazioni concrete del loro addio. L’argomento cambia e si sposta dunque sulla carriera e sul sogno Sanremo: “Con l’età mi piacerebbe spostarmi su altri generi, anche se adesso l’intrattenimento mi diverte molto. Il Festival? È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco.”

Poi sulla sua infanzia ha raccontato: “Vivevo in un quartiere ruspante, nel palazzo non c’era il portone, a terra c’erano le siringhe. Ma è più facile farcela partendo in salita, il disagio è la condizione migliore per far sì che accada qualcosa di meglio.”

Perchè Belen Rodriguez non c'è a Tu sì que vales?/ La verità della showgirl argentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA