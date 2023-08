Stefano De Martino: flirt con Beatrice Vendramin, ex di Fred De Palma?/ Corona sgancia la bomba

Stefano De Martino: nuovo flirt dopo l’addio a Belen Rodriguez?

Stefano De Martino è indubbiamente uno dei protagonisti indiscussi del gossip estivo. Il conduttore napoletano e Belen Rodriguez si sono nuovamente allontanati dopo essere tornati insieme in seguito alla fine della storia di lei con Antonino Spinalbese. Sono tanti i rumors in merito ai presunti motivi che avrebbero scatenato una nuova crisi nella coppia, ma sia Stefano che Belen preferiscono non commentare percorrendo la strada del silenzio.

Entrambi, tuttavia, continuano ad essere al centro di pettegolezzi e, dopo la voce che vorrebbe Belen vicina ad Elio Lorenzoni che, però, è stata smentita, arriva una voce intorno a Stefano De Martino. A sganciare la nuova bomba di gossip è Fabrizio Corona tramite il suo profilo Telegram.

Stefano De Martino e la voce su Beatrice Vendramin

Secondo Fabrizio Corona, Stefano De Martino avrebbe un flirt con Beatrice Vendramin, modella e attrice che ha avuto una lunga relazione con il cantante di raggaeton Fred De Palma. Secondo Corona, De Martino sarebbe stato pizzicato in Sardegna da alcuni suoi amici.

Corona, inoltre, sul suo canale Telegram, scrive che Stefano De Martino sarebbe arrivato in Sardegna verso la fine di luglio dove si sarebbe divertito in compagnia degli amici. Il capitolo Belen e Stefano, dunque, è definitivamente chiuso? I due sembrano molto lontani e stanno trascorrendo l’estate separati con Santiago che si divide tra mamma e papà.

