Oggi, 6 gennaio, Stefano De Martino è stato ospite a La Volta Buona per promuovere lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia 2025. Durante l’intervista con Caterina Balivo, il conduttore partenopeo ha condiviso le sue emozioni e riflessioni sui primi mesi alla guida del celebre programma. Curiosamente, in studio durante il collegamento era presente anche Carmen Russo. Lo scorso anno, infatti, era circolato un gossip che insinuava un presunto flirt tra la showgirl e De Martino, dipingendolo come il “terzo incomodo” nella presunta crisi tra Carmen ed Enzo Paolo Turchi.

Carmen Russo aveva prontamente smentito il gossip, definendolo una vera e propria fake news. E così, trovandosi finalmente faccia a faccia con la showgirl, Stefano non ha perso l’occasione per scherzare: “Lì in studio c’è una mia ex fiamma. Tra le tante cose hanno detto che ho avuto una relazione clandestina con Carmen Russo. Però devo dire che c’è sempre un fondo di verità anche su queste cose, anche nelle fake news. In realtà c’è stato uno scambio di persona. Anche perché più o meno portano lo stesso taglio e lo stesso colore di capelli, la tresca io ce l’avevo con Enzo Paolo!”.

Stefano De Martino: “Il mio portafortuna prima di iniziare l’avventura ad Affari Tuoi”

Nel corso dell’intervista con Caterina Balivo, Stefano ha parlato del grande successo di Affari Tuoi. Quando è stato annunciato che avrebbe preso il posto di Amadeus, conduttore del programma e volto di punta della Rai, in molti si sono domandati se sarebbe stato in grado di raccogliere un’eredità così importante. “Anche ieri sera c’è stato l’ennesimo record di ascolti. Tutti noi abbiamo letto articoli lo scorso anno ‘come farà? Quello è un programma importante, arriva su Rai Uno, ce la farà?’. Tu non sai il sale che ho buttato per te”, ha scherzato la Balivo.

A tal proposito, De Martino ha svelato il suo particolare portafortuna e rito scaramantico nei mesi che hanno preceduto il suo arrivo ad Affari Tuoi: “Non ti dico cosa ho fatto io. Ho passato tutta l’estate con le mani sul costume, per essere eleganti. ‘Come farà? Cosa succederà?’ In un modo o nell’altro farò”. Infine, ha raccontato come sta vivendo questo straordinario momento della sua carriera: “I miei genitori sono felici. Il grande successo del programma è gratificante. Però la cosa impagabile è l’affetto del pubblico che cresce di sera in sera e sapere di essere a casa delle persone è una cosa molto bella. Questo è quello che mi emoziona, essere lì tutti i giorni”.